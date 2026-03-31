Comisia Europeană va aloca 21,5 milioane de euro ca sprijin de urgență pentru fermierii din trei state membre ale UE

Cele trei țări vor primi sume diferite: 7,4 milioane de euro pentru Bulgaria, 3,3 milioane de euro pentru Estonia și 10,8 milioane de euro pentru Ungaria, care pot fi suplimentate cu până la 200% prin finanțare națională, scrie Agriland.ie.

Comisia Europeană a precizat că, pe parcursul anului 2025, fermierii din Bulgaria, Estonia și Ungaria au suferit daune semnificative și pierderi economice cauzate de evenimente climatice nefavorabile și dezastre naturale.

În Bulgaria, seceta severă și valurile de căldură din perioada mijlocul lunii iunie – sfârșitul lunii august au redus considerabil producția de floarea-soarelui și porumb.

În Estonia, înghețul de primăvară, urmat de un sezon de creștere rece, umed și instabil, a afectat culturile de grâu de primăvară, orz, mazăre, rapiță, cartofi, fructe și legume.

În Ungaria, căldura extremă și lipsa apei între iunie și august au cauzat stres termic major asupra culturilor, afectând porumb dulce, pepeni, sorg și porumb de boabe.

Autoritățile naționale din aceste trei țări trebuie să distribuie acest ajutor până la 30 septembrie 2026 și să se asigure că fermieri sunt beneficiarii finali.

De asemenea, statele membre trebuie să informeze Comisia despre detaliile măsurilor prin care vor distribui fondurile. Notificarea trebuie să includă:

criteriile folosite pentru acordarea ajutorului individual,

impactul estimat al măsurii,

previziunile de plăți defalcate pe luni,

nivelul sprijinului suplimentar acordat.

Statele membre trebuie să comunice Comisiei și măsurile pentru evitarea distorsiunilor concurențiale și supracompensării.

De unde provin plățile

Plățile provin din rezerva agricolă prevăzută în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) 2023-2027, care poate aloca anual până la 450 milioane de euro pentru a gestiona perturbările pieței sau evenimentele excepționale care afectează producția sau distribuția.

Comentând această finanțare, comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a declarat:

„Când secetele afectează solul din Bulgaria și Ungaria, sau înghețul și ploile culturile din Estonia, nu suferă doar câmpurile. Suferă familiile și însăși viitorul comunităților agricole.

Comisia stă alături de fermieri în momentele de criză. De aceea am alocat 21,5 milioane de euro pentru cele trei țări, ca sprijin pentru comunitățile lor agricole.

Investiția în managementul riscurilor și asigurări este esențială pentru a face față evenimentelor extreme tot mai frecvente cauzate de schimbările climatice. Trebuie să acționăm acum pentru a construi un viitor în care vremea extremă să nu însemne recolte compromise.”