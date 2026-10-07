Corveta „Contraamiral August Roman”, primele trageri de la intrarea în serviciu. Exerciții pentru neutralizarea dronelor

Corveta „Contraamiral August Roman” a executat primele trageri cu instalațiile artileristice de la bord de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române, în cadrul unui antrenament pe mare.

Echipajul a participat la mai multe exerciții, inclusiv pentru respingerea aviației inamice, lupta împotriva navelor și neutralizarea dronelor aeriene și maritime.

„Corveta «Contraamiral August Roman» – 261 a participat marți, 6 octombrie, la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române”, au anunțat, miercuri, reprezentanții Forțelor Navale Române, printr-un comunicat.

În timpul secvențelor de antrenament desfășurate în Marea Neagră, spun aceștia, echipajul navei a efectuat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingere a aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizare a pericolelor de navigație, a dronelor aeriene și maritime.

Militarii din grupa de inspecție a navei au executat, de asemenea, trageri cu armamentul individual din dotare.

„Corveta «Contraamiral August Roman» – 261 se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui semnificativ la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. În acest sens, unul dintre obiectivele exercițiului a constat în evaluarea navei și a echipajului de către o echipă din cadrul Centrului de Instruire, Simulare, Evaluare și Jocuri de Război al Forțelor Navale”, au mai transmis reprezentanții Forțelor Navale Române.

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 are un echipaj format din 85 de militari și este comandată de căpitan-comandorul Sorin Huruială.

Corveta din clasa HISAR a intrat în dotarea Forțelor Navale Române pe 20 iunie 2026 și este destinată unei game variate de misiuni.

Printre acestea se numără supravegherea, recunoașterea, patrularea, interdicția maritimă și căutarea și salvarea pe mare, lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord.