Marca auto germană care mizează pe mașini mai scumpe pentru a acoperi scăderea vânzărilor

Planul a fost prezentat miercuri, la Capital Markets Day desfășurat la centrul de dezvoltare Porsche din Weissach, sub denumirea „Sportwagenschmiede ’35”. Compania își bazează noua strategie pe principiul: mai puține automobile, dar cu o valoare și o marjă mai mari.

Directorul general Michael Leiters spune că obiectivul este consolidarea identității Porsche de marcă de mașini sport și creșterea profitabilității prin extinderea modelelor din segmentele superioare.

„Obiectivul final este să ne consolidăm și mai mult marca unică de mașini sport, prin toate gamele de modele și prin vehicule noi, foarte dorite, în special în segmentele cu marje ridicate”, a declarat Leiters, într-un comunicat oficial al companiei.

Mai puține mașini, prețuri mai mari

Porsche își va reduce dependența de volum și urmărește să obțină profit de pe urma fiecărui automobil vândut. Compania țintește, pe termen mediu, o marjă operațională de 10-15%, iar pe termen lung urmărește 15%.

Marja operațională s-a prăbușit la 1,1% în 2025, potrivit Reuters.

Constructorul german intenționează să reducă și complexitatea gamei, în timp ce va pune accent pe modele și variante de personalizare cu prețuri mai mari. În același timp, va extinde oferta în segmentele D și E, considerate mai profitabile. Modelele companiei în aceste segmente sunt Macan (D), Cayenne și Panamera (E).

Porsche revine la motoarele termice

Strategia marchează și o recalibrare a planurilor privind automobilele electrice. Porsche spune că va continua să investească în baterii și automobile electrice, dar va accelera în paralel dezvoltarea motoarelor cu combustie și a sistemelor plug-in hybrid.

Compania pregătește noi modele și tehnologii și analizează inclusiv dezvoltarea unei platforme pentru un supercar cu motor central, poziționat deasupra modelului 911.

În același timp, Porsche vrea să reducă până la 20% costurile de dezvoltare printr-o colaborare mai strânsă cu Audi și prin utilizarea în comun a unor platforme și tehnologii din cadrul grupului Volkswagen.

Presiune din China și reduceri de personal

Schimbarea de strategie vine după o perioadă dificilă pentru Porsche. În prima jumătate a lui 2026, compania a livrat 122.306 automobile, cu 16,5% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

China a devenit una dintre principalele probleme pentru constructorul german, livrările din această piață scăzând puternic în ultimii ani. Porsche resimte totodată concurența producătorilor chinezi și efectele tarifelor din Statele Unite ale Americii.

Pentru reducerea costurilor, Porsche a convenit un plan de restructurare care prevede eliminarea a 9.000 de posturi până în 2035, aproximativ o cincime din forța de muncă. O parte importantă a reducerilor va fi realizată prin plecări naturale, pensionări anticipate și programe de disponibilizare voluntară.

Porsche spune că își propune să devină mai puțin dependentă de numărul de automobile vândute și să crească mai rapid profitul și fluxul de numerar decât veniturile. Pe termen mediu, compania estimează venituri de 41-45 de miliarde de euro, în timp ce ținta pentru marja operațională este de 10-15%.