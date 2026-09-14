Tesla Semi ajunge în Europa. Camionul electric intră pe terenul Volvo

Tesla Semi este un cap tractor electric destinat transportului greu de mărfuri. Pentru debutul european, producătorul american pune accentul pe versiunea Standard Range, care promite o autonomie de aproximativ 550 de kilometri cu o singură încărcare, potrivit InsideEVs.

Autonomia a fost calculată pentru un camion încărcat până la o greutate totală de 40 de tone, care circulă constant cu 80 km/h, la o temperatură de 20 de grade Celsius. Tesla indică un consum de aproximativ 1 kWh pentru fiecare kilometru parcurs. În condiții reale, consumul poate varia în funcție de anvelope, aerodinamică și tipul semiremorcii.

Tesla Semi poate recupera aproximativ 60% din autonomie în 30 de minute

Camionul poate fi încărcat cu o putere de până la 800 kW la stațiile Megacharger, sistemul de încărcare rapidă dezvoltat de Tesla special pentru acest model.

Tesla susține că, în aceste condiții, Semi poate recupera aproximativ 60% din autonomie în 30 de minute.

În prezent, astfel de stații Megacharger nu sunt disponibile în Europa, însă compania intenționează să-și extindă infrastructura de încărcare pentru camioane odată cu începerea livrărilor către clienții europeni.

Pentru încărcarea la putere mai mică va putea fi folosit Basecharger, un sistem conceput pentru perioadele mai lungi de staționare, de exemplu în depozite sau centre logistice. Acesta furnizează până la 120 kW, iar recuperarea a aproximativ 60% din autonomie durează patru ore.

Volvo are autonomie mai mare, Tesla poate transporta mai mult

Principalul rival al Tesla Semi în Europa este Volvo FH Electric. Versiunea cu autonomie extinsă a modelului Volvo poate parcurge până la 700 de kilometri cu o singură încărcare, față de aproximativ 550 de kilometri în cazul Tesla Semi.

Tesla recuperează însă diferența la sarcina utilă, adică greutatea mărfii pe care o poate transporta. În comparația realizată pentru piața germană, Volvo poate transporta aproximativ 22 de tone, cu circa cinci tone mai puțin decât Tesla Semi.

Volvo are și o versiune cu autonomie de până la 470 de kilometri, care poate transporta aproximativ 25 de tone de marfă.

Scaunul șoferului, amplasat în mijlocul cabinei

Semi se diferențiază de camioanele convenționale și prin design, cu scaunul șoferului amplasat în mijlocul cabinei. Tesla susține că această poziție îi oferă șoferului o vizibilitate mai bună asupra drumului. Cabina dispune, printre altele, de scaun încălzit și ventilat, geamuri acustice și materiale pentru izolarea fonică.

În Europa, Tesla Semi va fi disponibil inițial într-o singură configurație, cu trei axe, dintre care două motoare. Volvo FH Electric oferă însă mai multe variante, adaptate diferitelor tipuri de transport.

Tesla nu a anunțat deocamdată prețul versiunii europene Semi Standard Range și nici dacă varianta Long Range, cu autonomie mai mare, va fi comercializată pe piața europeană.