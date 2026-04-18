Un bărbat a deschis focul pe stradă și a luat ostatici la Kiev

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că mai multe persoane au murit în urma împușcăturilor.
Printre răniți se află și un copil, care este transportat la spital. Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului.
Incidentul s-a produs sâmbătă la Kiev. Un bărbat necunoscut a deschis focul asupra oamenilor de pe stradă, potrivit Nexta.
El a luat și ostatici și apoi a tras asupra polițiștilor. Conform primelor informații, există victime. După o serie de împușcături, bărbatul s-a baricadat într-un magazin.
Forțele speciale se află la fața locului. Se pare că polițiștii se pregătesc pentru un asalt asupra magazinului.