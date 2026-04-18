Prima pagină » Breaking News » Un bărbat a deschis focul pe stradă și a luat ostatici la Kiev

Un bărbat a deschis focul pe stradă și a luat ostatici la Kiev

Un bărbat a deschis focul pe o stradă din Kiev. Ulterior, el a luat ostatici și s-a baricadat într-un magazin. Primele informații arată că există victime.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 17:33, Știri externe

UPDATE

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că mai multe persoane au murit în urma împușcăturilor.

Printre răniți se află și un copil, care este transportat la spital. Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Știrea inițială:

Incidentul s-a produs sâmbătă la Kiev. Un bărbat necunoscut a deschis focul asupra oamenilor de pe stradă, potrivit Nexta.

El a luat și ostatici și apoi a tras asupra polițiștilor. Conform primelor informații, există victime. După o serie de împușcături, bărbatul s-a baricadat într-un magazin.

Forțele speciale se află la fața locului. Se pare că polițiștii se pregătesc pentru un asalt asupra magazinului.

