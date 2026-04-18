Un bărbat a deschis focul pe stradă și a luat ostatici la Kiev

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că mai multe persoane au murit în urma împușcăturilor.

Printre răniți se află și un copil, care este transportat la spital. Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Știrea inițială:

Incidentul s-a produs sâmbătă la Kiev. Un bărbat necunoscut a deschis focul asupra oamenilor de pe stradă, potrivit Nexta.

El a luat și ostatici și apoi a tras asupra polițiștilor. Conform primelor informații, există victime. După o serie de împușcături, bărbatul s-a baricadat într-un magazin.

Forțele speciale se află la fața locului. Se pare că polițiștii se pregătesc pentru un asalt asupra magazinului.