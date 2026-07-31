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𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐁𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 | Blocajul de la ANCPI încetinește piața, însă cererea pentru locuințe rămâne ridicată

În contextul blocajului operațional de la nivelul ANCPI, care afectează ritmul de finalizare al tranzacțiilor imobiliare, analiza North Bucharest Investments arată că interesul cumpărătorilor pentru piața rezidențială rămâne ridicat.
𝐀𝐍𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡 𝐁𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 | Blocajul de la ANCPI încetinește piața, însă cererea pentru locuințe rămâne ridicată
Mediafax
31 iul. 2026, 13:13, Comunicate
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Aproximativ 40% dintre cumpărătorii finali caută case, vile și apartamente mari, în timp ce studiourile și apartamentele cu două camere reprezintă 48% din proprietățile accesate și salvate în aplicația North Bucharest.

Piața rezidențială continuă să fie susținută de cererea reală, însă profilul cumpărătorilor și modul în care aceștia își aleg viitoarea locuință sau investiție evoluează constant. Analiza North Bucharest Investments, realizată pe baza datelor agregate din aplicația North Bucharest și a activității comerciale a companiei din ultimele luni, evidențiază două tendințe care definesc piața în această perioadă: creșterea interesului pentru locuințe spațioase destinate utilizării proprii și consolidarea cererii investiționale generate de românii din diaspora.

Potrivit analizei, aproximativ 40% dintre cumpărătorii finali aflați în proces activ de achiziție sunt orientați către case, vile și apartamente de mari dimensiuni, cu bugete cuprinse, în general, între 600.000 și 800.000 de euro. Această categorie de cumpărători caută în primul rând spațiu, confort, calitatea construcției și amplasamente bine poziționate, fiind mai puțin influențată de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. Citeşte comunicatul integral AICI

 

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