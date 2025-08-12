Albastru de metilen: beneficii şi utilizări

Unul dintre cei mai vechi coloranţi organici din lume, albastrul de metilen a fost folosit pentru prima dată în anul 1876 ca şi colorant textil.

În următorii ani, oamenii de ştiinţă au început să îl utilizeze în laborator pentru a observa mai bine microorganismele, contribuind astfel la diagnosticarea unor infecţii. Ceva mai târziu s-a descoperit că albastrul de metilen este de ajutor în cazurile de malarie, devenind primul compus sintetic cu proprietăţi antiseptice utilizat terapeutic. În prezent, albastrul de metilen are numeroase utilizări datorită proprietăţilor sale.

