Analiza Every Can Counts: 3 doze din 4 sunt reciclate în România. Sistemul SGR trece într-o etapă de maturitate a economiei circulare.

Ziua Globală a Reciclării, marcată anual pe 18 martie, aduce în prim-plan rolul materialelor reciclabile și al celor implicați în reciclare, considerați „Recycling Heroes”. De la consumatori care returnează ambalaje până la sistemele de colectare și reciclare care permit materialelor să reintre în economie, fiecare verigă contribuie la funcționarea economiei circulare. În România, momentul surprinde o etapă de maturizare a acestui sistem: în 2025 s-au reciclat 75% din dozele de aluminiu puse pe piață, potrivit datelor oficiale RetuRO, analizate de Every Can Counts.
18 mart. 2026, 12:51, Comunicate

Astfel, rezultatul, obținut în al doilea an calendaristic complet de funcționare a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), indică o maturizare a sistemului și marchează trecerea de la o etapă dominată de colectare la una de reciclare industrială funcțională, cu impact economic măsurabil.

Evoluția din România, susținută în special de extinderea sistemelor de garanție-returnare, se înscrie într-o tendință mai amplă la nivel european.

Potrivit celui mai recent raport publicat de Metal Packaging Europe și European Aluminium, rata de reciclare a dozelor de aluminiu în Europa a ajuns la peste 76% în 2023, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum. Raportul arată că atât volumele de ambalaje puse pe piață, cât și cantitățile reciclate au crescut de la un an la altul, iar materialul recuperat a generat economii estimate la 5,7 milioane de tone de CO₂ echivalent, confirmând rolul aluminiului în economia circulară europeană.

