BIPA România deschide magazinul cu numărul 10, în Roșiori de Vede

BIPA, brandul de drogherii al grupului REWE, deschide pe 8 octombrie cel de-al 10-lea magazin din România, în Roșiori de Vede. Este primul magazin BIPA din județul Teleorman și se află în Funshop Park.

Deschiderea vine la mai puțin de un an de la intrarea BIPA pe piața din România. Primul magazin a fost inaugurat pe 22 ianuarie 2026, în Mega Mall București. De atunci, rețeaua a crescut cu magazine în Chiajna, Ulmi, Slobozia, Năvodari, Sfântu Gheorghe, Bran, Pitești și Giurgiu. Deschiderea din Roșiori de Vede este un nou pas în planul BIPA de a fi aproape de oameni, acolo unde locuiesc și muncesc, inclusiv în orașele mici și mijlocii.

Tot ce ai nevoie, într-un singur loc

Noul magazin are o suprafață de 380 mp și aduce 14.000 de produse din categoriile frumusețe, îngrijire personală, sănătate, bebeluși și curățenie. Pe rafturi se găsesc atât branduri internaționale îndrăgite, cât și mărcile proprii BIPA: BI CARE, BI LIFE, BI KIDS, BI STYLED, BI HOME, BABYWELL, LOOK BY BIPA și bi good. Magazinul este gândit simplu și intuitiv. Cumpărăturile de zi cu zi devin și o mică pauză pentru tine.

Mai aproape de oameni

„Zece magazine în mai puțin de un an înseamnă zece comunități în care BIPA a devenit un vecin de încredere. La Roșiori de Vede venim cu aceeași promisiune: îngrijire de zi cu zi simplă, la îndemână și la prețuri accesibile. Ne bucurăm să fim aici și abia așteptăm să ne cunoaștem clienții. E momentul să spunem, simplu, mulțumesc: colegilor noștri, care fac din fiecare magazin o experiență, și clienților care ne trec pragul în fiecare zi. Suntem aici pentru tot ce aduce viața, iar asta este posibil datorită lor”, a declarat Martin Gaber, CEO BIPA România.

Deschidere cu 800 de premii garantate

În ziua deschiderii, clienții beneficiază de 15% reducere. Pe clienții BIPA din Roșiori de Vede îi așteaptă 800 de premii garantate. Clienții vor găsi pe rafturi oferte exclusive de deschidere și peste 1.000 de produse sub 10 lei. Magazinul este deschis de luni până sâmbătă între orele 09:00-21:00, și duminică între orele 09:00-19:00. În ziua deschiderii au loc și numeroase evenimente ale partenerilor BIPA.

Despre BIPA

BIPA a fost fondată în anul 1980, în Viena, Austria, inițial ca magazin de parfumuri, diversificându-și ulterior sortimentul și evoluând într-o drogherie modernă. După 16 ani de la înființare, brandul s-a alăturat REWE Group, iar în 2007 și-a extins operațiunile pe piața din Croația. În 2026, BIPA își continuă strategia de extindere internațională prin intrarea pe piața din România.

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