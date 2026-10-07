Campania „GENERAȚIA ZERO ACCIDENTE” ajunge în octombrie și noiembrie în 16 județe!

În perioada octombrie – noiembrie 2026, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.) derulează o amplă serie de activități de informare, educare și conștientizare în cadrul proiectului-pilot „Campanie națională de creștere a siguranței rutiere prin informarea și educarea elevilor din județele tranzitate de DN 1 și DN 2, pe sectoarele aflate în administrarea CNAIR”, parte a campaniei „Generația Zero Accidente”.

Astfel, campania va ajunge în județele Ilfov, Prahova, Brașov, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor (DN 1) și în București, Ilfov, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava, Iași, Neamț (DN 2) și va reuni reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ și ai altor organizații implicate în promovarea siguranței rutiere. Programul include 16 conferințe județene „Generația Zero Accidente”, precum și 96 de workshopuri dedicate elevilor din școli și licee, prin care mesajele de prevenție și responsabilitate în trafic vor fi aduse direct în comunitățile școlare.

În cadrul acestor conferințe vor fi prezentate obiectivele proiectului, activitățile dedicate elevilor și modul de implementare a programului la nivel local. Totodată, aceste evenimente vor crea cadrul necesar pentru o mai bună coordonare între instituțiile și organizațiile care pot contribui la prevenirea accidentelor rutiere.

Componenta educațională a campaniei va continua direct în școli și licee. Cele 96 de workshopuri sunt concepute pentru a transforma informația despre siguranța rutieră într-o experiență relevantă pentru elevi și pentru a-i determina să reflecteze asupra propriilor comportamente în trafic. Fie că sunt pietoni, pasageri, bicicliști, utilizatori ai trotinetelor sau viitori conducători auto, elevii sunt participanți la trafic și pot contribui, prin alegerile lor de zi cu zi, la creșterea siguranței pe drumurile publice. Prin intermediul workshopurilor, elevii vor fi implicați în activități educaționale adaptate vârstei și nivelului lor de înțelegere, cu accent pe prevenție, atenție, responsabilitate și consecințele alegerilor făcute în trafic.

Mesajul campaniei urmărește să depășească zona de informare formală și să îi provoace pe tineri să își pună întrebări despre propriul comportament: Cum reacționez atunci când sunt în trafic? Ce risc atunci când mă grăbesc? Cum îi pot proteja pe cei din jur? Ce pot face eu pentru ca un drum să fie mai sigur?

Proiectul se înscrie în obiectivele Strategiei naționale privind siguranța rutieră pentru perioada 2022–2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022, și susține direcțiile de acțiune privind educația, prevenția și promovarea siguranței copiilor și a tuturor participanților la trafic.

Prin desfășurarea simultană a unor activități la nivel județean și în unitățile de învățământ, campania urmărește să creeze o legătură directă între instituții, școală, familie și comunitate, astfel încât mesajul privind responsabilitatea în trafic să fie susținut și multiplicat dincolo de sala de clasă. „Generația Zero Accidente” își propune să transforme siguranța rutieră dintr-un set de reguli într-o cultură a responsabilității.

Pentru că un drum mai sigur începe înainte de a porni la drum.

CNAIR SA