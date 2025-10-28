Cercetătorii români se reunesc pentru a discuta despre publicarea în regim “Open Access” la Summitul MDPI România 2025

În acest context, Summitul MDPI România 2025, desfășurat la București în perioada 21-22 octombrie, a reunit aproximativ 30 de participanți din toată România. Printre aceștia s-au numărat cadre universitare cu funcții editoriale în jurnalele MDPI, precum și factori de decizie de nivel înalt din sectoarele educației și cercetării. Mai mult, printre participanți s-au numărat, de asemenea, și reprezentanți ai Academiei Române și ai Comisiei Naționale de Acreditare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Academice (CNATDCU). Evenimentul a servit drept platformă pentru schimbul de idei, explorarea de noi forme de colaborare și reflectarea asupra rolului în continuă evoluție al modelului Open Access în promovarea vizibilității cercetării la nivel global.

