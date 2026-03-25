Comenzile pe City Grill Family cresc de peste trei ori in perioada Pastelui, iar salata de boeuf, sarmalele si pasca se afla printre cele mai comandate produse pentru masa de sarbatoare

Salata de boeuf, sarmalele, pasca, drobul de miel si ouale rosii se afla printre cele mai comandate produse la City Grill Family in perioada Pastelui. Datele interne City Grill Group arata ca, in aceasta perioada, volumul comenzilor de mancare in portii mari pentru familie este de peste trei ori mai mare decat intr-o perioada obisnuita. In 2025, comenzile din perioada sarbatorilor de Paste au crescut cu 30% fata de Pastele din 2024. De asemenea, aceasta perioada de sarbatori creste volumul vanzarilor cu 325% fata de o saptamana obisnuita de comenzi la Family.
Mediafax
25 mart. 2026, 14:30, Comunicate

Valoarea medie a unei comenzi s-a situat in 2025 la 450 de lei, semn ca multi clienti nu aleg doar cateva produse punctuale, ci comanda consistent, pentru o masa completa sau aproape completa.

Masa de Paste ramane traditionala in ceea ce priveste preparatele alese, dar modul in care este pregatita incepe sa se schimbe. In loc sa gateasca totul de la zero, clientii aleg o formula mai practica: pregatesc acasa unele feluri si le comanda din timp pe cele care cer mai mult timp, mai mult efort sau o executie mai atenta. Traditia ramane aceeasi, dar se schimba felul in care familiile aleg sa o pastreze.

Vedem tot mai clar ca preparatele gatite si livrate in portii mari nu mai sunt alese doar pentru comoditate. In perioada Pastelui, ele intra intr-un context in care alegerea tine de calitate, consistenta si de felul in care oamenii isi organizeaza o masa importanta pentru cei apropiati. Nu vorbim despre o alternativa la traditie, ci despre un mod diferit de a o pregati, mai adaptat ritmului de viata de azi”, declara Dragos Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

