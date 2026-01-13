COMUNICAT. România la Monte-Carlo Historique 2026 – Țiriac Collection

Echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă de prezentare a echipei României care va participa la ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Historique.
Participarea României cu cinci echipaje la această ediție aniversară marchează 90 de ani de la victoria istorică obținută în 1936 de pilotul român Petre Cristea la Raliul Monte-Carlo – singura victorie românească din istoria competiției.
La Monte-Carlo Historique 2026, România va fi reprezentată de următoarele echipaje și automobile istorice:
În cadrul evenimentului vor fi prezentate detalii despre proiect, semnificația participării României la această ediție aniversară, echipajele înscrise și specificul competiției de regularitate.
Eveniment organizat cu sprijinul Gândul / ARCMEDIA, în calitate de partener media, și în parteneriat cu Retromobil Club România.
Pentru detalii suplimentare vă invităm să consultați materialul de prezentare atașat – https://www.swisstransfer.com/d/cbe78892-ef92-47fc-ba97-f2408814665e
Cu considerație,
Echipa Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years