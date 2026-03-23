Comunitatea #BookTok contribuie la vânzarea a peste 50 de milioane de cărți în Europa

• Peste 50 de milioane de cărți recomandate de comunitatea #BookTok de pe TikTok au fost vândute în Europa în 2025, generând venituri de 800 de milioane de euro pe principalele piețe de carte, potrivit noii analize realizate de NielsenIQ BookData și Media Control. • #BookTok devine o sursă tot mai importantă de inspirație pentru tinerii cititori, mai mult de o treime dintre cei cu vârste între 16 și 39 de ani descoperind cărți noi prin intermediul comunității. • După lansarea de succes în Germania în 2023, Lista și Stickerele Bestseller #BookTok de pe TikTok, care prezintă cele mai de succes titluri în fiecare lună, se extind acum în cadrul unei implementări la nivel european, începând cu Regatul Unit, Italia și Spania.
Mediafax
23 mart. 2026, 17:22, Comunicate

Peste 50 de milioane de cărți recomandate de comunitatea #BookTok de pe TikTok au fost vândute în Europa, generând venituri de 800 de milioane de euro în 2025, potrivit noii analize a datelor de vânzări realizate de NielsenIQ BookData și Media Control. (1)

Aceste cifre evidențiază influența tot mai mare a comunității #BookTok asupra pieței europene de carte, unde TikTok modelează tot mai mult modul în care cititorii descoperă și achiziționează cărți.

Datele acoperă principalele piețe europene de carte, precum Germania, Regatul Unit, Spania, Italia, Austria și Elveția. Germania deține cea mai mare pondere a vânzărilor generate de #BookTok, cu 28 de milioane de cărți vândute și venituri de 482 de milioane de euro în 2025.

Tinerii cititori cumpără mai multe cărți, inspirați de #BookTok

Potrivit cercetării Media Control din Germania, TikTok (#BookTok) devine o sursă tot mai importantă de inspirație pentru tinerii cititori: mai mult de o treime dintre persoanele cu vârste între 16 și 39 de ani descoperă cărți noi prin #BookTok.

