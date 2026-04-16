Școlile din Suedia se întorc la cărți și reduc cheltuielile cu învățământul digital

Dublarea utilizării instrumentelor analogice în Suedia a atras critici din partea companiilor de tehnologie, a educatorilor și a informaticienilor, care susțin că ar putea afecta perspectivele de angajare ale elevilor și chiar ar putea dăuna economiei națiunii nordice, relatează BBC.

La un liceu din Nacka, chiar lângă Stockholm, elevii din anul terminal despachetează laptopuri din rucsacuri și genți, alături de obiecte pe care spun că le foloseau mai rar în urmă cu câțiva ani.

„Acum mă duc des acasă de la școală cu cărți și ziare noi”, spune Sophie, în vârstă de 18 ani. Ea spune că un profesor „a început să imprime toate textele pe care le folosim în timpul lecției”, în timp ce o platformă digitală de învățare din lecțiile de matematică a fost înlocuită cu predarea doar cu manuale.

Este o imagine care contrazice reputația Suediei ca fiind una dintre cele mai avansate tehnologii din Europa, datorită nivelurilor ridicate de competențe digitale și unei scene înfloritoare de startup-uri tehnologice.

Tabletele, obligatorii la grădinițele din Suedia

Laptopurile au devenit obișnuite în sălile de clasă din Suedia la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010. Până în 2015, aproximativ 80% dintre elevii din liceele finanțate de stat aveau acces individual la un dispozitiv digital, conform datelor oficiale.

Utilizarea obligatorie a tabletelor în grădinițe a fost inclusă în programa școlară în 2019, ca parte a misiunii guvernului anterior condus de social-democrați de a-i pregăti chiar și pe cei mai mici copii pentru o viață profesională și privată din ce în ce mai digitală.