Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe: O campanie Salvați Copiii pentru conștientizarea riscurilor și consecințelor distribuirii conținutului explicit cu minori

În primele șapte luni ale anului 2025, linia de raportare esc_abuz, unicul punct civil de contact unde se pot raporta anonim materialele online cu abuzuri asupra minorilor, a raportat 16.212 materiale CSAM (Child Sexual Abuse Material) către IGPR. Într-o proporție covârșitoare, imaginile sunt generate chiar de către copii și adolescenți, cel mai probabil sub presiunea manipulării, a șantajului emoțional sau a promisiunilor false. Prin comparație, pe tot parcursul anului 2024 au fost procesate 19.369 de materiale cu caracter dăunător pentru copii. Dintre acestea, 84% reprezintă materiale generate chiar de către minori, majoritatea lor (99%) înfățișând persoane de gen feminin.

Organizația Salvați Copiii lansează campania „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”, care își propune să atragă atenția publicului asupra dimensiunii fenomenului și să promoveze conștientizarea impactului psihologic și social al distribuirii imaginilor intime ale minorilor. Mai mult, campania își propune să aducă în față posibilitatea raportării conținutului explicit cu minori găsit online, în mod anonim, pe www.oradenet.ro, la linia esc_Abuz.

Campania realizată de Rogalski Damaschin a fost construită în jurul unui concept creativ cu care adolescenții să rezoneze și care arată o altă rută de acțiune. Rama devine un laitmotiv, fiind instrumentul care indică dacă o imagine ar trebui văzută de ceilalți: mesajul transmis, acela că o fotografie care n-ar putea fi pusă într-o ramă nu trebuie transmisă mai departe, este unul care educă și pune pe gânduri. Conexiunea cu arta a fost naturală în acest context, iar utilizarea picturii Nașterea lui Venus de Boticelli a fost o aluzie creativă la tipul de conținut adesea distribuit online.

Una dintre modalitățile prin care a fost ilustrat mesajul campaniei este un clip video cu care adolescenții se pot identifica ușor, disponibil aici: https://youtu.be/rVYabh6Tro4. Tocmai pentru că ne-am dorit să îi inspirăm, personajul feminin are în această poveste o poziție de putere. Pentru că scopul nu a fost să o portretizăm ca pe o victimă, am creat o perspectivă care să încurajeze adolescentele, cu un mesaj clar: poți oricând să alegi să răspunzi inteligent acestui tip de cereri și să dovedești că ești cu un pas înainte.

Campania va fi susținută printr-o serie de acțiuni în social media, dar și offline, pentru a atrage atenția asupra fenomenului, a evidenția caracterul ilegal al producerii și distribuirii acestor materiale și, mai ales, pentru a oferi soluții și a încuraja raportarea abuzurilor.

Responsabilitatea nu se oprește la momentul în care fotografia este trimisă, ci continuă prin fiecare persoană care alege să o dea mai departe sau să o păstreze. Riscul psihologic trăit de copii în astfel de situații este devastator: rușinea, vinovăția și frica se transformă adesea în anxietate, depresie, retragere socială și chiar gânduri de autovătămare. Pentru un adolescent a cărui identitate este în formare, circularea unei fotografii intime devine o traumă greu de gestionat și o povară care îi poate afecta încrederea în sine și relațiile viitoare.

“O fotografie distribuită fără consimțământ poate fi o formă de abuz care lasă urme adânci în viața unui copil, de la teamă, rușine, chiar la anxietate și pierderea încrederii în ceilalți. Prin această campanie de conștientizare îi îndemnăm pe copii și adolescenți să se gândească la consecințe înainte de a da mai departe o poză intimă. Un gest care aparent pare minor poate, în realitate, să zdruncine echilibrul emoțional al copilului pe termen lung.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Campania „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe” își propune să schimbe perspectiva asupra distribuirii imaginilor explicite care implică minori, aducând în prim-plan o realitate ignorată: atunci când astfel de imagini circulă online, există mai multe niveluri de responsabilitate – persoana care le-a generat, cea care le-a primit și, mai ales, cei care aleg să le redistribuie. Campania derulată de Salvați Copiii nu vizează condamnarea celor implicați, ci prevenția – printr-un mesaj care nu judecă, ci oferă încredere și opțiuni. Scopul este acela ca adolescenții să înțeleagă că au puterea de a opri un abuz, că pot alege să nu dea mai departe și că pot acționa inteligent și curajos într-o situație vulnerabilă. Dacă o imagine nu e de pus în ramă, atunci nu e de dat mai departe.

Alături de analizele statistice oferite de Salvați Copiii, apelurile adolescenților la helpline, programul Ora de Net se transformă în întrebări presante, rostite cu teamă și vinovăție: „Cum fac să șterg poza?”, „Dacă au văzut-o alții, mai pot să scap?”, „Ce fac să nu afle părinții?”. Aceste întrebări scot la iveală un adevăr tulburător: pentru mulți tineri, pericolul cel mai mare nu este doar imaginea care circulă, ci și teama de judecata celor din jur. Rușinea devine atât de apăsătoare, încât copilul preferă să ascundă totul, chiar și de cei care ar putea să îl sprijine. În intervalul ianuarie – iunie 2025, în cadrul liniei de consiliere care se adresează în principal copiilor și adolescenților care sunt afectați de probleme în mediul digital, au fost primite 1001 de solicitări, subiectele cele mai des întâlnite fiind nevoia de educație media, identitate online, cyberbullying-ul, și abilitățile tehnice.

„Fiica mea se închide în cameră cu telefonul și refuză să-mi răspundă. Îi spun că vreau doar să știu ce se întâmplă, dar ea strigă să o las în pace”, mărturisește Ioana, mamă, 39 de ani.

Pentru a susține părinții, profesorii și adolescenții, Organizația Salvați Copiii pune la dispoziție un pachet de resurse educaționale și psihologice, disponibile pe portalul Ora de Net (www.oradenet.ro), care include ghiduri, planuri de lecție și materiale video pentru profesori și părinți.

Claudia Oprescu, coordinator program, tel. 0723 649 885, email – [email protected].

De 35 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului și care cuprinde 30 de membri și desfășoară în prezent programe în 108 țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 4.150.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii România.