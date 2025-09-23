Organizația „Salvați Copiii” solicită în Parlament interdicție TOTALĂ pentru publicitatea la jocurile de noroc, indiferent de mediul în care este aceasta difuzată

„Este nevoie de o strategie la nivel național pentru protecția reală a copiilor și adolescenților față de jocurile de noroc”, a declarat președintele executiv al Organizației „Salvați Copiii”, Gabriela Adameșteanu, în cadrul unei mese rotunde organizate la Palatul Parlamentului, potrivit bucurestifm.

De altfel, Organizația „Salvați Copiii” solicită interdicție totală pentru publicitatea la jocurile de noroc, indiferent de mediul în care se difuzează aceasta: online, presă scrisă, servicii de cinematografie sau de telefonie, spații publice exterioare sau interioare, cu atât mai puțin în cadrul evenimentelor sportive.

Parlamentul are deschise și blocate nu mai puțin de 15 inițiative legislative în comisiile de specialitate, care prevăd limitarea accesului la jocurile de noroc.

Există o lege care interzice accesul copiilor la jocurile de noroc, dar nu este respectată

Legea interzice accesul minorilor la acestea, însă, potrivit unei statistici realizate de Organizația „Salvați Copiii”, 14% dintre ei recunosc că participă direct la ele, iar 40% spun că au prieteni care joacă pe bani.

Soluțiile pentru limitarea copiilor la jocurile de păcănele așa cum au fost ele prezentate la Palatul Parlamentului:

Ridicarea la 21 de ani a vârstei minime de acces în cazinouri și în sălile de păcănele

Limitarea strictă a publicității, indiferent de mediul în care este diseminată

Eliminarea bancomatelor din zonele în care există aceste săli

„Să nu uităm costurile sociale ascunse: probleme de sănătate mintală, depresie, falimente personale, destrămarea familiilor”, a declarat deputata Raluca Turcan.

Deputata Diana Stoica a spus că absența unei legislații riguroase va duce la extinderea dependenței:

„Această expansiune, din păcate, s-a produs cu complicitatea statului. Legislație, la nivel de inițiative, avem. Avem nevoie, intr-adevar, de puțin mai mult curaj”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că a creat deja un grup de lucru pentru conturarea unei strategii:

„Pentru ca nu a existat o strategie clara, oamenii nu știu unde sa se duca și, mai grav decat atat, nici macar sistemul nu știe ca poate accesa programe de screening și prevenție”.