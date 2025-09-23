Elena Udrea se consideră victimă a lui Florian Coldea: „Cătușiada” a început în 2015

Întrebată, marți seara, la Antena 3 CNN, dacă se consideră o victimă a lui Traian Băsescu sau o victimă a lui Florian Coldea, Elena Udrea a spus că „a domnului Băsescu, cu siguranță nu. Tot ce am făcut în cariera mea politică a fost alegerea mea. A sistemului pe care domnul Coldea l-a reprezentat, l-a construit în România și l-a reprezentat, până la urmă, da”.

„Deși mereu am spus că am fost o țintă, până la urmă am devenit o victimă. Faptul că am stat 3 ani și 6 luni aproape departe de familia mea, de copilul meu, a fost un lucru dureros”, a spus Udrea.

Udrea: Planul statului paralel „nu era românesc”

Ea crede că multe lucruri nu știa Traian Băsescu.

„Multe lucruri le-am aflat noi acum, de curând. Pentru că, așa cum am mai spus și la o altă apariție publică, în ultimii ani am constatat și eu că sistemul acesta care se edifica în România nu era gândit aici. El era implementat aici. S-au găsit oamenii potriviți care au excelat în a pune în practică tot planul acesta de a construi un stat paralel care să preia puterea politică în România. S-a găsit un Florian Coldea care a fost foarte bun în rolul pe care l-a primit și pe care l-a executat foarte bine, însă nu, planul nu a fost românesc”, afirmă Elena Udrea.

Udrea crede că fostul președinte Traian Băsescu a crezut în „discursul pe care am fost luată și eu, cu discursul anticorupție”.

„Vă dau exemplu PSD-ului, care, ani de zile, a mers și a susținut membrii de partid, i-a susținut în fața justiției. Eu nu spun că era bine, Doamne, frește, lucrul acesta, că nu amestec una cu alta. După care, discursul anticorupției a fost atât de puternic, că a fost construit împotriva lor, încât ușor-ușor au început să se delimiteze de toți colegii lor care erau acuzați”, spune Udrea.

„Fenomenul cătușiada”

Udrea a mai spus că din 2015 a început „fenomenul acela cătușiada”, în care erau văzuți lună de lună oameni care erau aduși la DNA în cătușe, arestați pe loc și între care, în afară de ea și încă vreo doi, toți au scăpat nevinovați.

Întrebată câte dosare politice s-au făcut în cei zece ani în care președintele României a fost Traian Băsescu, Udrea a spus că ea crede că un dosar politic care s-a făcut clar „cu implicarea Bruxelles-ului a fost Adrian Năstase. Eu nu știu dacă dânsul a fost vinovat sau nu, că nu-i cunosc dosarul”.

„Amintiți-vă că în MCV-urile acelea care veneau, în rapoartele MCV, care veneau de la Bruxelles și care erau făcute fix de ONG-urile soroșiste conduse de Monica Macovei în România, se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat. Păi cum ar putea rezista justiția din România la recomandările acelea? Dacă nu faceți așa, nu vi se ridică MCV-ul”, a afirmat Udrea.