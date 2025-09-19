Alexandru Rogobete, anunț despre PIAS: Digitalizarea sănătății, promisiunea pe care o transformăm în realitate

Mesajul a fost trimis pe Facebook.

„Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc și are o valoare de 100 de milioane de euro, finanțare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă și pe care îl ducem la bun sfârșit”, a scris ministrul Sănătății.

Potrivit lui Rogobete, peste 16 milioane de cetățeni depind de PIAS. Mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic, iar sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale. Toate aceste procese rulează pe echipamente instalate începând cu anul 2002, învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb.

„Este de neacceptat ca, în 2025, medicii și pacienții să piardă timp prețios în fața unor servere blocate”, a mai transmis ministrul Sănătății.

El a anunțat ce va oferi viitoarea platformă

„Ce aduce noua platformă:

dispar tipizatele și hârtiile rătăcite;

biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile devin documente digitale, disponibile instant;

dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin realități funcționale;

istoricul medical va putea fi accesat oricând și oriunde – de pe web sau telefon.”

Primele module vor fi disponibile la finalul acestui an, iar până în august anul viitor, întregul sistem va fi operațional.

„Nu sunt doar promisiuni. Sunt pași concreți, vizibili. Știu, oamenii și-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Și se vor vedea direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic. Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecți. Uneori greșim. Și știm că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi și de la pacienți și încercăm să facem cât mai bine și cât mai mult pentru oameni. Aceasta este forța noastră: o echipă unită, care știe că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe. Pacienții din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur și modern. Și îl vor avea”, a precizat Alexandru Rogobete.