Rogobete anunță noi măsuri pentru prevenirea adicțiilor în rândul copiilor și adolescenților

Rogobete a subliniat importanța acestor acțiuni: „Protejarea copiilor și adolescenților de riscurile adicțiilor nu este doar o obligație legală, ci o responsabilitate morală pentru viitorul acestei țări”.

Ministrul a anunțat, marți, că a participat la masa rotundă organizată de Salvați Copiii, dedicată reformei legislației privind jocurile de noroc și prevenției adicțiilor, și a discutat despre modalitățile de construire a unui sistem care să protejeze sănătatea copiilor și adolescenților și să reducă expunerea acestora la riscurile adicțiilor.

Măsurile luate

Ministerul Sănătății a adoptat măsuri legislative prin care a organizat centrele de sănătate mintală și prevenire a adicțiilor. Acestea vor oferi servicii medicale și psihologice în comunitate, fără discriminare și indiferent de statutul de asigurat

Prin mecanismul elvețian, vor fi înființate 4 Centre Naționale de Sănătate Mintală și Luptă împotriva Adicțiilor, dedicate copiilor, adolescenților și tinerilor aflați în risc

În parteneriat cu UNICEF și cu 27 de unități de învățământ, se pregătește o campanie de prevenire care va ajunge la copii, părinți și cadre didactice

„Acestea nu sunt doar proiecte pe hârtie. Sunt pași concreți care schimbă vieți și care pot însemna, pentru un copil, șansa la o dezvoltare echilibrată și la o viață ferită de adicții. Reforma reală nu se va măsura în legi adoptate, ci în copii protejați, adolescenți sprijiniți și familii mai puternice. Cred cu tărie că această luptă trebuie să fie un angajament ferm al autorităților, dar și o responsabilitate împărtășită de întreaga societate”, conchide Rogobete.