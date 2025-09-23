Cătălin Drulă, atac dur la PSD: E foarte dăunător ceea ce face în acest moment, pe tot frontul

Întrebat la Europa FM, liderul USR a criticat PSD-ul și a avertizat asupra consecințelor acțiunilor acestuia.

„E foarte dăunător ceea ce face PSD în acest moment, pe tot frontul”, a declarat Drulă, subliniind că partidul are o responsabilitate majoră în criza actuală.

Drulă a făcut o paralelă directă cu fostul premier Marcel Ciolacu. „Am avut un mandat, care am văzut la ce a dus, și în economie, și în democrație, așa cu starea democrației din România, nu s-a terminat bine deloc. Și mai avem mult de reparat după ce s-a făcut acolo, o să treacă mulți ani până punem lucrurile în ordine”.

Drulă a lansat un apel direct către Sorin Grindeanu să-și schimbe atitudinea. „Cred că domnul Grindeanu, dacă vrea să lase o urmă în istorie în mod pozitiv, ar trebui să-și revizuiască puțin această atitudine”.

Deputatul USR a criticat și comportamentul unor parlamentari PSD, menționând că aceștia „merg în zona AUR”.

„Unii, deja declarativ, merg în zona aia, domnul Zamfir, de la PSD. De zilele trecute era, efectiv, n-am știu dacă vorbește din partea AUR sau a PSD cu moțiunea împotrivă a ministrei noastre”.