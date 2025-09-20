Rogobete, anunț la Congresul de Cardiologie: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă

Alexandru Rogobete a participat la al 64-lea Congres Național de Cardiologie, desfășurat la Sinaia.

Rogobete a spus că hipertensiunea arterială este una dintre marile provocări de sănătate publică, iar ceea ce a văzut l-a convins că România are medici dedicați, profesioniști care își duc meseria cu demnitate, chiar dacă, de multe ori, sistemul nu a fost sau nu este de partea lor.

„În fața lor, vreau să spun un lucru simplu și sincer: îmi cer scuze pentru momentele în care sistemul i-a lăsat singuri. Știu că nu suntem perfecți, că avem multe probleme, dar vă asigur că le cunosc și, împreună cu echipa mea și cu profesioniștii din sănătate, încercăm să facem bine pentru pacienți. Un element de noutate majoră pe care îl anunț astăzi (sâmbătă – n.r.), în urma discuțiilor purtate cu Societatea Română de Cardiologie și cu partenerii noștri internaționali: vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie. Este un pas în premieră pentru România, pe care îl voi susține personal și care va deschide noi perspective pentru medicina românească”, a spus Alexandru Rogobete.

De asemenea, tot sâmbătă, ministrul Sănătății a avut întâlniri și cu reprezentanți ai industriei medicale, cărora le-a mulțumit pentru înțelegerea situației financiare actuale și pentru faptul că rămân alături de sistemul medical.