Deblocarea competitivității fermelor din România prin genetică de înaltă performanță

În contextul presiunilor pieței generate de schimbările climatice, constrângerile de reglementare și fluctuațiile pieței, fermierii români caută soluții pentru a face față acestor provocări majore și a-și menține profitabilitatea. Unul dintre cei mai importanți factori este alegerea hibrizilor potriviți de rapiță, deoarece genetica avansată asigură stabilitate în condiții de stres precum îngheț, secetă sau boli, potențial ridicat de producție și rezistență îmbunătățită.

Această realitate se reflectă în ferma lui Cosmin Iancu din Grădiștea, județul Ilfov. El administrează 1.100 de hectare în cadrul SC PICMAR, iar rapița a devenit o cultură strategică în exploatația sa. Anul trecut, a semănat 330 de hectare cu hibrizi Pioneer® din portofoliul companiei internaționale de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience. Deși sezonul 2025 a adus provocări majore din cauza variabilității climatice, inclusiv un episod extrem de viscol și ninsoare la începutul lunii aprilie, când cultura avea deja 7–8% flori deschise, rezultatele au indicat performanțe ridicate în câmp.

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