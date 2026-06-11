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Deblocarea competitivității fermelor din România prin genetică de înaltă performanță

România are un potențial agricol puternic în Europa, cu una dintre cele mai mari suprafețe agricole din UE¹ de 13,5 milioane de hectare, dintre care peste 9 milioane de hectare sunt arabile. Țara joacă un rol semnificativ în producția europeană de cereale și oleaginoase și rămâne un pilon cheie al economiei naționale, rapița remarcându-se ca una dintre cele mai importante culturi. Clasată printre principalii producători din Europa, România ocupă locul al patrulea în ceea ce privește suprafața cultivată și a atins niveluri de producție de peste 2 milioane de tone în 2025². Ca una dintre cele mai valoroase culturi oleaginoase, rapița joacă un rol esențial în susținerea stabilității agricole și a profitabilității fermelor.
Deblocarea competitivității fermelor din România prin genetică de înaltă performanță
Mediafax
11 iun. 2026, 17:42, Comunicate
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În contextul presiunilor pieței generate de schimbările climatice, constrângerile de reglementare și fluctuațiile pieței, fermierii români caută soluții pentru a face față acestor provocări majore și a-și menține profitabilitatea. Unul dintre cei mai importanți factori este alegerea hibrizilor potriviți de rapiță, deoarece genetica avansată asigură stabilitate în condiții de stres precum îngheț, secetă sau boli, potențial ridicat de producție și rezistență îmbunătățită.

Această realitate se reflectă în ferma lui Cosmin Iancu din Grădiștea, județul Ilfov. El administrează 1.100 de hectare în cadrul SC PICMAR, iar rapița a devenit o cultură strategică în exploatația sa. Anul trecut, a semănat 330 de hectare cu hibrizi Pioneer® din portofoliul companiei internaționale de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience. Deși sezonul 2025 a adus provocări majore din cauza variabilității climatice, inclusiv un episod extrem de viscol și ninsoare la începutul lunii aprilie, când cultura avea deja 7–8% flori deschise, rezultatele au indicat performanțe ridicate în câmp.

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