ELKO Romania anunță: Camera PTZ cu AI de la Axis cu o calitate excepțională a imaginii în orice condiții de iluminare

Camera PTZ AXIS Q6325-LE este echipată cu un senzor extrem de sensibil la lumină de ½ inch, cu rezoluție de 2 MP, asigurând imagini clare, luminoase și o redare îmbunătățită a zonelor cu umbre. Tehnologiile Lightfinder 2.0, Forensic WDR și OptimizedIR garantează detalii excelente în toate condițiile de iluminare. Tehnologia Axis Zipstream, cu suport pentru codecurile AV1, H.264 și H.265, reduce semnificativ necesarul de lățime de bandă și spațiul de stocare. În plus, datorită modului dinamic de alimentare cu profil de consum redus, cerințele energetice pot fi diminuate cu până la 30% în anumite intervale de temperatură.
Construită pe baza platformei ARTPEC-9, cel mai recent system-on-chip dezvoltat de Axis, această cameră PTZ cu AI oferă performanță accelerată pentru rularea aplicațiilor analitice avansate la nivel de edge. Camera include preinstalat AXIS Object Analytics, pentru detectarea, clasificarea, urmărirea și numărarea persoanelor, vehiculelor și diferitelor tipuri de vehicule. Funcția Autotracking 2 permite urmărirea activă a obiectelor, iar orientation aid facilitează suprapuneri dinamice de text, în timp ce simbolul de busolă permite o orientare rapidă a imaginii.
