Fermierii campioni la rapiță din județele Olt și Teleorman

Mai exact, hibrizii Pioneer au oferit producții de peste 4 tone/hectar în ferme care nu au înregistrat niciodată astfel de rezultate, sau în zone cu precipitații mai reduse sau chiar în câmpuri cu atac masiv de dăunători. Acest lucru a fost posibil datorită hibrizilor de excepție precum PT303, PT314 și PT315, care au demonstrat stabilitate și rezistență, dar mai ales producții bogate în fermele din județele Olt și Dolj, precum și produselor de protecția plantelor din portofoliul companiei Corteva.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21188