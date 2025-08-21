Fraudele financiare, ținute la distanță: aproape 400.000 de accesări pe soluțiile de siguranță digitală din Home’Bank

Protecția financiară online este importantă tot timpul, dar cu atât mai mult în perioada vacanțelor, când momentele de relaxare pot fi transformate în oportunități de către atacatori. În consecință, ING Bank România propune Kitul de siguranță din aplicația Home’Bank, care a înregistrat aproape 400.000 de vizite în perioada unei campanii derulate în perioada 7-18 august, semn că românii caută activ soluții pentru a se proteja de fraude.

