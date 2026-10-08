Hisense Infinite Series 5, noua generație de mașini de spălat și uscătoare inteligente, create pentru locuințe moderne

Noua gamă reunește mașini de spălat, uscătoare și modele 2-în-1, cu tehnologii dezvoltate pentru locuințele moderne: control inteligent, programe rapide și optimizare automată a consumului de apă și energie.

Hisense își extinde portofoliul de electrocasnice pentru îngrijirea rufelor cu Infinite Series 5, o gamă care marchează un pas important al brandului în segmentul mid-to-high-end. Seria include mașini de spălat cu încărcare frontală și verticală, uscătoare și modele 2-în-1 washer-dryer și combină tehnologiile inteligente cu eficiența energetică, designul contemporan și soluțiile pentru optimizarea spațiului.

Dezvoltată pentru cerințele locuințelor europene, gama Infinite Series 5 răspunde unui stil de viață în care timpul, spațiul și consumul de resurse au devenit criterii importante în alegerea electrocasnicelor. Dimensiunile optimizate permit integrarea aparatelor atât în locuințe generoase, cât și în apartamente unde fiecare centimetru contează, fără compromisuri în ceea ce privește capacitatea sau performanța.

Mai multă capacitate într-un spațiu mai bine folosit

Una dintre tehnologiile reprezentative ale gamei este iFit™, dezvoltată pentru spațiile compacte. Cu o adâncime de 470 mm, anumite modele 5i oferă o capacitate de până la 9 kg și un profil cu 40 mm mai redus față de modelele convenționale din aceeași categorie de capacitate. Pentru integrarea în bucătărie, soluția KitchenFit permite o capacitate de până la 12 kg la o adâncime de 595 mm, oferind mai multă flexibilitate în amenajarea locuinței.

Experiența de utilizare este completată de iPlay™, ecranul color TFT de 3,55 inch care afișează clar programele și funcțiile disponibile, etapa în care se află ciclul și timpul rămas. Setările pot fi selectate intuitiv prin intermediul selectorului sau direct de pe ecran.

Tehnologie care optimizează fiecare ciclu de spălare

Pentru performanța la spălare, tehnologia iJet™ utilizează un sistem de jet hibrid și recirculare a apei, conceput pentru o distribuție eficientă în țesături. Seria oferă și funcții adaptate diferitelor nevoi cotidiene. Auto Dosing stabilește automat cantitatea necesară de detergent în funcție de încărcătură, în timp ce programul dedicat îndepărtării petelor ajustează temperatura, viteza și timpul de spălare pentru nouă tipuri de pete. Pentru hainele care au nevoie doar de o reîmprospătare rapidă, funcția Eco Refresh contribuie la reducerea cutelor prin utilizarea unei cantități mici de apă.

Spălare și uscare într-un singur aparat, cu tehnologia Heat Pump

În centrul gamei se află Hisense 5i 2in1 Heat Pump Washer Dryer, care reunește spălarea și uscarea într-un singur aparat și utilizează tehnologia cu pompă de căldură pentru un proces mai eficient din punct de vedere energetic.

Sistemul funcționează prin recircularea energiei termice într-un circuit închis, ceea ce limitează pierderile inutile de căldură. Controlul inteligent al temperaturii susține atât eficiența procesului de uscare, cât și protecția țesăturilor. Modelul integrează și tehnologia AI Super Wash & Dry, susținută de 13 senzori care monitorizează parametri precum greutatea încărcăturii și temperatura apei. Pe baza acestor informații, aparatul adaptează automat cantitatea de apă, consumul de energie și durata ciclului la încărcătură, tipul țesăturilor și condițiile de spălare.

Pentru momentele în care timpul este esențial, programul Wash & Dry 49’ poate spăla și usca o încărcătură de 1 kg în 49 de minute: 15 minute pentru spălare și 34 de minute pentru uscare. Întregul proces are loc într-un singur ciclu, fără selectarea manuală a unui program separat de uscare.

Eficiență energetică și mai mult control asupra consumului

Eficiența energetică reprezintă una dintre direcțiile centrale ale Infinite Series 5. Modelele selectate din gamă beneficiază de clasa energetică A, iar în cazul Hisense 5i 2in1 Heat Pump Washer Dryer, testele interne indică o eficiență cu până la 30% peste cerințele clasei A pentru spălare și cu până la 10% peste cerințele clasei A pentru ciclul combinat de spălare și uscare.

Pentru un control mai bun asupra resurselor folosite în gospodărie, modelele compatibile se conectează la aplicația ConnectLife, prin care utilizatorii pot urmări consumul de apă și energie și pot primi recomandări pentru optimizarea utilizării aparatului.

Cu Infinite Series 5, Hisense aduce împreună performanța, tehnologia inteligentă și designul adaptat locuințelor actuale într-o gamă creată pentru a simplifica unele dintre cele mai frecvente activități din gospodărie: spălatul și uscarea rufelor.