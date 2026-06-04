Hisense lansează gama de aparate de aer condiționat 2026, creată pentru confort inteligent în orice anotimp

Confort în orice anotimp, adaptat vieții de acasă

Mult timp, aparatele de aer condiționat au fost considerate electrocasnice sezoniere: o investiție inspirată pentru zilele toride de vară. Însă locuințele de astăzi au alte nevoi. „Pe măsură ce viața de acasă devine mai flexibilă, oamenii se așteaptă ca aparatele de aer condiționat să facă mult mai mult decât să regleze temperatura de-a lungul zilei”, afirmă Tatiana Șerban, Director Regional de Marketing Hisense România, Bulgaria, Grecia și Cipru. „Confortul presupune un echilibru între fluxul de aer, calitatea aerului, consumul de energie și nivelul de zgomot, în timp ce temperatura și atmosfera din locuință rămân exact așa cum ni le dorim, fie că este vară, iarnă sau primăvară.”

De la modele accesibile până la dispozitive premium, gama formează un ecosistem bine structurat, care oferă răcire, încălzire, aer proaspăt și confort inteligent în orice anotimp.

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