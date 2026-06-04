Prima pagină » Comunicate » Hisense lansează gama de aparate de aer condiționat 2026, creată pentru confort inteligent în orice anotimp

Hisense lansează gama de aparate de aer condiționat 2026, creată pentru confort inteligent în orice anotimp

Cu un portofoliu nou, care depășește funcțiile convenționale de răcire, Hisense prezintă gama de aparate de aer condiționat pentru 2026, concepută pentru performanță în orice anotimp și în diferite condiții climatice. Caracteristici avansate, precum distribuția inteligentă a aerului, aportul de aer proaspăt și tehnologia Full DC Inverter, oferă o experiență completă de confort inteligent, de la răcire și încălzire până la menținerea unui aer mai proaspăt în interior.
Hisense lansează gama de aparate de aer condiționat 2026, creată pentru confort inteligent în orice anotimp
Mediafax
04 iun. 2026, 17:03, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Confort în orice anotimp, adaptat vieții de acasă

Mult timp, aparatele de aer condiționat au fost considerate electrocasnice sezoniere: o investiție inspirată pentru zilele toride de vară. Însă locuințele de astăzi au alte nevoi. „Pe măsură ce viața de acasă devine mai flexibilă, oamenii se așteaptă ca aparatele de aer condiționat să facă mult mai mult decât să regleze temperatura de-a lungul zilei”, afirmă Tatiana Șerban, Director Regional de Marketing Hisense România, Bulgaria, Grecia și Cipru. „Confortul presupune un echilibru între fluxul de aer, calitatea aerului, consumul de energie și nivelul de zgomot, în timp ce temperatura și atmosfera din locuință rămân exact așa cum ni le dorim, fie că este vară, iarnă sau primăvară.”

De la modele accesibile până la dispozitive premium, gama formează un ecosistem bine structurat, care oferă răcire, încălzire, aer proaspăt și confort inteligent în orice anotimp.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia