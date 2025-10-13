LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiul S1 destinat desfășurării de servicii farmaceutice ce are suprafața utilă totală de 20,16 mp și cota de teren aferent în suprafață de 161,74 mp.

Spațiul S3 destinat desfășurării de activități de coafură, frizerie și alte activități de înfrumusețare ce are suprafața utilă totală de 13,86 mp și cota de teren aferent în suprafață de 111,20 mp.

Spațiul S1 și Spațiul S3 fac parte din clădirea în suprafață construită de 56 mp și a terenului aferent, care aparține domeniului public al Comunei Corbeni, intabulată în Cartea Funciară nr. 516, nr. cadastral 731, situată în satul Oeștii Ungureni, în punctul Grădinița Oeștii Ungureni, județul Argeș.

Licitația publică se desfășoară în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 62 din 12.08.2025.

