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O companie brașoveană sfidează contextul economic: UNIOR-TEPID raportează profitabilitate mai bună și consolidează o nișă rară în piața uneltelor

Într-un moment în care economia românească traversează o perioadă mai dificilă decât media europeană, cu presiuni pe consum, costuri și investiții, UNIOR-TEPID S.R.L., companie brașoveană specializată în distribuția de unelte, anunță un 2025 mai bun decât anul precedent și transmiterea aceluiași trend pozitiv în 2026.
O companie brașoveană sfidează contextul economic: UNIOR-TEPID raportează profitabilitate mai bună și consolidează o nișă rară în piața uneltelor
Mediafax
03 iun. 2026, 17:29, Comunicate
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Rezultatul confirmă o direcție strategică asumată în ultimii ani: dezvoltarea unui portofoliu multibrand puternic, „revelarea” în piață a brandului propriu și construirea unor parteneriate solide cu furnizorii. Într-o piață în care diferența se face tot mai puțin prin simpla disponibilitate a produsului și tot mai mult prin încredere, specializare și continuitate, compania mizează pe o poziționare rară: o ofertă dedicată exclusiv uneltarului.

Potrivit companiei, această poziționare face ca UNIOR-TEPID să nu fie doar un distribuitor, ci un reper de specializare pentru clienți finali, profesioniști, companii și parteneri B2B care caută soluții tehnice coerente, nu doar produse listate într-un catalog.

Datele financiare aferente anului 2025 arată o îmbunătățire clară a profitabilității: profitul net a crescut cu aproximativ 16,6% față de 2024, iar profitabilitatea operațională a urcat de la circa 13% la peste 15%. Evoluția a fost obținută fără o explozie artificială a vânzărilor, ci printr-un mix mai bun de ofertă, o administrare mai eficientă a portofoliului și o relaționare mai matură cu furnizorii.

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