PC Garage împlinește 20 de ani și oferă cadou peste 1000 de periferice gaming Genesis

Fondat în 2005, PC Garage a evoluat dintr-un magazin online dedicat componentelor PC într-un ecosistem complet pentru gameri și profesioniști IT. De-a lungul anilor, brandul s-a remarcat printr-o relație apropiată cu comunitatea și prin servicii inovatoare care pun accent pe experiența utilizatorului.

Un punct de referință în evoluția companiei îl reprezintă dezvoltarea gamelor proprii de PC-uri de gaming, create pentru a răspunde nevoilor fiecărui tip de utilizator.

