PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România, sărbătorește 20 de ani dedicați pasiunii pentru gaming, hardware și inovație. Cu ocazia acestui moment aniversar, compania oferă cadou peste 1.000 de periferice de gaming Genesis clienților săi și lansează reduceri speciale la sute de produse dedicate gamerilor, creatorilor de conținut și pasionaților de tehnologie.
PC Garage împlinește 20 de ani și oferă cadou peste 1000 de periferice gaming Genesis
Mediafax
13 oct. 2025, 15:08, Comunicate

Fondat în 2005, PC Garage a evoluat dintr-un magazin online dedicat componentelor PC într-un ecosistem complet pentru gameri și profesioniști IT. De-a lungul anilor, brandul s-a remarcat printr-o relație apropiată cu comunitatea și prin servicii inovatoare care pun accent pe experiența utilizatorului.

Un punct de referință în evoluția companiei îl reprezintă dezvoltarea gamelor proprii de PC-uri de gaming, create pentru a răspunde nevoilor fiecărui tip de utilizator.

