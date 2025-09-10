PENNY România lansează a treia ediție a programului Liga Punctelor PENNY, dedicat cluburilor sportive de fotbal pentru copii, juniori și tineret

Programul se desfășoară în perioada 10 septembrie – 4 noiembrie 2025 și este dedicat tuturor cluburilor sportive de fotbal pentru copii, juniori și tineret din țară. Prin intermediul unui mecanism simplu și accesibil, clienții PENNY pot redirecționa punctele acumulate la cumpărături către cluburile înscrise în platformă, susținându-le astfel cu echipamente esențiale pentru antrenamente și dezvoltare.

„Suntem mândri să lansăm ediția a treia a Ligii Punctelor PENNY, un program care a crescut de la an la an datorită implicării clienților noștri. Ca sponsor al echipelor naționale, știm că performanța începe din comunitate, cu fiecare copil care primește șansa să se antreneze în condiții adecvate. Credem în schimbarea pe care sportul o poate aduce în viețile tinerilor și ne dorim ca Liga Punctelor PENNY să fie o parte activă din acest proces.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

