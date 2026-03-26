Recomandare de weekend – Visit Timiș

Evenimentul este deschis publicului larg și se desfășoară între orele 10:00 – 18:00, iar plantările vor avea loc din oră în oră, atât sâmbătă, cât și duminică, participarea fiind gratuită, pe bază de înscriere.

De-a lungul timpului, inițiativele CODRU au reunit mii de participanți și au contribuit la plantarea a zeci de mii de copaci, transformând aceste acțiuni în adevărate puncte de întâlnire pentru comunitate.

Mai mult decât o acțiune de voluntariat, evenimentul propune o experiență completă, într-un cadru natural, cu muzică, activități pentru întreaga familie și momente de relaxare în aer liber.

Într-un oraș precum Timișoara, unde traficul și densitatea populației cresc constant, aerul curat devine tot mai prețios.

Astfel, plantarea unui copac devine mai mult decât un simplu gest, ci o acțiune cu efecte majore pe termen lung. Copacii curăță aerul, absorb dioxidul de carbon, susțin biodiversitatea și ajută la reglarea climei, oferind totodată o perdea de protecție împotriva vântului, și un spațiu de relaxare și reconectare cu natura, atât de necesar în viața urbană.

