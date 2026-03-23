Timiș. Pompierii au intervenit, în acest weekend, în 190 de situații de urgență. 7 terenuri agricole, dar și 6 locuințe au luat foc

„În perioada 21-22.03.2026, echipajele medicale SMURD au fost solicitate să intervină la 159 de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență”, potrivit comunicatului publicat, luni, de ISU Timiș.

Pompierii au intervenit în stingerea a 14 incendii, asigurarea măsurilor de protecție pentru 7 accidente rutiere, 6 deblocări de uși, o misiune pirotehnică, precum și în alte 2 situații de urgență.

Dintre cele 14 incendii, 7 au fost incendii de vegetație uscată, care s-au produs în raionul de intervenție al pompierilor din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, Detașamentului Lugoj și Stației Făget.

În urma celor șapte incendii au fost afectate un total de 10 hectare de teren. Alături de pompierii din banat au acționat și pompierii voluntari.

Pompierii reiterează că incendierea vegetației uscate poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și vieților omenești.

Aceștia oferit și recomandări pentru populație:

-Dacă observați izbucnirea unui incendiu de vegetație, anunțați imediat evenimentul la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, indicând cu precizie locația acestuia. Intervenția promptă a echipajelor de pompieri poate preveni extinderea flăcărilor și limitarea pagubelor.

-Manifestați responsabilitate și evitați utilizarea focului deschis în condiții de risc, în special pe timp de vânt.

-Resturile vegetale trebuie colectate și depozitate doar în locuri special amenajate.

Șase locuințe au luat foc

În acest weekend, șase locuințe au luat foc. Incendiile au afectat acoperișuri, anexe gospodărești și bunuri.

Pompierii le-au recomandat cetățenilor să să acorde o atenție sporită utilizării instalațiilor electrice și a sistemelor de încălzire, în contextul temperaturilor scăzute din timpul nopții.

Cetățenii au fost îndemnați, în apropierea Paștelui, să fie responsabili, încât momentele petrecute alături de familie să nu fie umbrite de evenimente nedorite.

Aceștia recomandă montarea detectoarelor de fum și monoxid de carbon, verificarea periodică a coșurilor de fum, precum și realizarea lucrărilor la instalațiile electrice doar de către personal autorizat.

Pentru a găsi mai multe informații despre comportamentul în cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii pot accesa platforma https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU.