Viitorul gestionării pădurilor: un robot patruped care ajută la stingerea incendiilor în medii extreme

Robotul, conceput de Centrul Tehnologic ITCL din Castilla y León, a fost prezentat la primul Congres Internațional privind Digitalizarea Pădurilor, care reunește 400 de profesioniști în Burgos, inclusiv experți, instituții și companii, pentru a analiza impactul tehnologiei asupra gestionării pădurilor, notează EFE.

Este un dispozitiv dotat cu senzori și sisteme de vedere avansate și capabil să se deplaseze stabil pe terenuri complexe, ceea ce facilitează recunoașterea, monitorizarea și sprijinirea echipelor de urgență în zonele cu risc ridicat.

Robotul patruped, cu un furtun încorporat similar cu cele folosite de pompieri pentru stingerea incendiilor, îmbunătățește siguranța intervențiilor, deoarece poate accesa zone greu accesibile și permite anticiparea situațiilor critice prin colectarea de date în timp real.

Astfel, noile tehnologii, și în acest caz robotica, servesc la îmbunătățirea planificării și gestionării incendiilor, precum și la abordarea unor metode mai sigure de stingere a incendiilor, într-un context marcat de schimbările climatice și de așa-numitele incendii de a cincea generație.

Vehicule autonome și simulatoare

În plus, Centrul Tehnologic ITCL a prezentat la acest eveniment tehnologic, care are loc marți și miercuri la Fórum Evolución din Burgos, un vehicul autonom de mare capacitate care permite transportul lemnului din zone greu accesibile către gater.

Cu tracțiune 6×6 și o capacitate de până la 1.400 de kilograme, acest sistem automatizează unul dintre cele mai complexe procese din sectorul silvic și, prin încorporarea unor camere și senzori care analizează starea traseelor ​​forestiere și a vegetației, permite generarea de alerte privind posibilele riscuri de incendiu.

Aceste inovații sunt completate de aplicarea inteligenței artificiale pentru controlul lemnului de la extracția sa în pădure până la industrie, prin intermediul unor sisteme de vedere artificială capabile să numere, să măsoare și să analizeze automat buștenii în timpul transportului și descărcării acestora.

Sistemul prezentat de ITCL încorporează recunoașterea și analiza plăcuțelor de înmatriculare folosind imagini din satelit, ceea ce garantează urmărirea lemnului de la exploatarea forestieră până la sosirea la uzină și reduce erorile logistice.

În cele din urmă, Centrul Tehnologic a prezentat simulatoare de realitate mixtă prin intermediul cărora, utilizând medii realiste și fără riscuri, se poate realiza instruirea profesioniștilor în stingerea incendiilor forestiere.