Rezultate de top cu hibrizii de rapiță Pioneer în județele Călărași și Ialomița

Astfel, rapița a ocupat o suprafață mai însemnată în asolamentul ales în majoritatea fermelor, iar rezultatele excepționale oferite de hibrizii de rapiță Pioneer nu au întârziat să apară. În acest context, compania Corteva Agriscience prezintă în rândurile următoare rezultatele fermierilor campioni din aceste două județe.

Primul fermier campion din această zonă este domnul Marian Mitran, societatea Lux Com, din localitatea Ileana, județul Călărași, un colaborator vechi al companiei, care obține constant rezultate excepționale. În anul agricol 2024-2025, cea mai bună producție i-a fost oferită de hibridul PT303, respectiv 5.400 kg/ha.

