Schimbari in conducerea City Grill Group: Carmen Polcovnicu este noul CEO, Daniel Mischie devine Presedinte Executiv, iar Ionut Ceban devine Director de Operatiuni

City Grill Group, cel mai mare lant de restaurante cu capital romanesc, anunta o noua structura de conducere, incepand cu august 2026. Carmen Polcovnicu, in companie din 2005, preia functia de CEO. Ionut Ceban, care si-a inceput parcursul in grup in 2007 la Caru’ cu Bere, devine Director de Operatiuni, iar Daniel Mischie, CEO al grupului, trece in rolul de Presedinte Executiv si se va concentra pe strategia de dezvoltare a grupului, noile achizitii si parteneriatele cu antreprenori din industrie.

Schimbarea vine intr-un an in care portofoliul grupului s-a extins semnificativ. Doar in 2026, City Grill Group a deschis cafeneaua-bistro din Cazinoul din Constanta, a anuntat o investitie de 7 milioane de euro, esalonata pe doi ani, intr-o noua unitate de productie pentru ready meals si a alocat un buget de investitii de 6,5 milioane de euro pentru extinderea si modernizarea restaurantelor. Grupul a incheiat 2025 cu o cifra de afaceri consolidata de 90 de milioane de euro si are ca tinta pentru acest an pragul de 100 de milioane de euro.

Cresterea portofoliului, cu restaurante in mai multe orase si o linie de productie pentru retail, aduce noi directii de dezvoltare, iar noua structura permite conducerii sa se concentreze atat pe experienta din locatiile grupului, cat si pe noi achizitii si parteneriate.

„City Grill se transforma ca sa raspunda nevoilor generatiilor noi: Y, Z si Alpha. Ca fondatori, responsabilitatea noastra este acum sa construim un ecosistem de lideri tineri care sa asigure trecerea de la o generatie la alta. Impreuna cu Daniel, alegem cu atentie strategiile de crestere, inclusiv cele de M&A. Ne adaptam si inovam, iar in acest proces folosim creativitatea echipelor si avantajele pe care le aduce AI-ul. Am incredere in Daniel, dar si in generatia urmatoare de lideri, Carmen si Ionut, ca vor duce compania la urmatorul nivel„, spune Dragos Petrescu, Presedinte City Grill Group (neexecutiv).

Noua echipa de conducere, formata in restaurantele grupului

Toti cei trei membri cu roluri noi in echipa de conducere si-au construit cariera in interiorul City Grill, un model pe care grupul il sustine de la infiintare.

Daniel Mischie, co-fondator al Grupului City Grill, a preluat functia de CEO in ianuarie 2017, pe cand in grup erau 17 restaurante si cafenele. Sub conducerea lui, City Grill a iesit din Bucuresti, prin preluarea Marty Restaurants din Cluj, si si-a extins businessul dincolo de restaurante, in evenimente, hotelarie si productie pentru retail. In prezent, grupul opereaza 44 de locatii si are o cifra de afaceri aproape tripla fata de acel moment.

„Am construit City Grill pornind de la ideea ca restaurantele bune sunt conduse de oameni care cunosc fiecare detaliu al casei. Carmen si Ionut au crescut odata cu grupul. Au condus restaurante, branduri si echipe si stiu din experienta ce inseamna o seara plina la Caru’ cu Bere sau la Hanu’ lui Manuc. La dimensiunea la care am ajuns, e momentul ca grupul sa fie condus de ei, iar eu sa ma concentrez pe directiile strategice de termen lung ale grupului„, a declarat Daniel Mischie, Presedinte Executiv City Grill Group.

Carmen Polcovnicu, in varsta de 43 de ani, face parte din echipa de mai bine de 20 de ani: a fost Brand Manager City Grill, apoi Brand Manager Hanu’ lui Manuc, iar cea mai recenta functie ocupata a fost de Director de Operatiuni, coordonand activitatea intregului portofoliu.

„Sunt in City Grill din 2005 si am invatat businessul din interior, de la brandurile City Grill si Hanu’ lui Manuc pana la operatiunile intregului portofoliu. In acesti ani, clientii nostri s-au schimbat, iar generatiile Y si Z reprezinta deja circa 35% dintre ei. Isi aleg restaurantul dupa atmosfera si experienta sociala, iar pentru ei gandim conceptele noi si adaptam restaurantele existente, de la design pana la muzica. Clientii revin pentru felul in care se simt la noi, iar asta depinde de fiecare om din echipa noastra. De aceea, modul in care formam si pastram oamenii conteaza la fel de mult ca brandul nostru comercial„, explica Carmen Polcovnicu, CEO City Grill Group.

Ionut Ceban, in varsta de 42 de ani, a intrat in grup in 2007, la Caru’ cu Bere, a condus restaurantele City Grill Covaci si Buongiorno Victoriei, iar din 2021 a fost Brand Manager Hanu’ lui Manuc, unul dintre cele mai vizitate restaurante din Romania, intr-o locatie cu o istorie de 220 de ani.

„Experienta din restaurante m-a invatat ca oamenii isi amintesc o seara in oras prin detalii: cum au fost primiti, cum au fost serviti si cum s-au simtit la masa. In operatiuni, imi propun sa lucrez exact pe aceste detalii, ca experienta din fiecare restaurant al grupului sa devina si mai memorabila„, a declarat Ionut Ceban, Director de Operatiuni, City Grill Group. Citeşte comunicatul integral AICI