SGS a câștigat premiul „ESG Program Award” la Global Sustainability Awards 2025, organizat de Sustainability LIVE London

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, a fost distinsă cu premiul „ESG Program Award” la Global Sustainability Awards 2025, organizat de Sustainability LIVE London.
Mediafax
16 sept. 2025, 13:54, Comunicate

Compania a fost apreciată de juriul competiției pentru abordarea sa cuprinzătoare a sustenabilității, integrată în mod direct în strategia și operațiunile sale corporative.

Sustenabilitatea la SGS este ghidată de Strategy 27, care stabilește obiective ambițioase pentru reducerea amprentei ecologice, consolidarea impactului social și menținerea celor mai înalte standarde de guvernanță. Această distincție evidențiază succesul eforturilor SGS de a implementa rapid și pe scară largă aceste angajamente, prin integrarea constantă a principiilor ESG în activitatea zilnică și în procesul decizional.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21268