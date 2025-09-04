SkyShowtime dezvăluie o colecție spectaculoasă de producții semnate de Taylor Sheridan, cu seriale noi confirmate și titluri îndrăgite care revin

Astăzi, SkyShowtime prezintă o colecție impresionantă de blockbustere semnate de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar® – și producătorul executiv al celui mai urmărit serial SkyShowtime, Yellowstone.

Printre titlurile care revin în această toamnă se numără sezonul al treilea din Tulsa King cu Sylvester Stallone, nominalizat la Oscar, în rol principal, care va avea premiera pe SkyShowtime pe 25 septembrie. În sezonul trei, publicul îl va întâlni și pe Samuel L. Jackson, nominalizat la Oscar, în rolul lui Russell Lee Washington Jr., înainte să se mute din Tulsa în New Orleans pentru a-și începe propria poveste în serialul spin-off NOLA King.

