TikTok dezvăluie melodiile verii 2025

Piesa „Hold My Hand” a lui Jess Glynne a fost desemnată Melodia #1 a verii 2025 la nivel global, în timp ce artiștii români Fantomel și Kate Linn au ocupat locul #3 în clasamentul global cu hitul „Dame Un Grrr”.

Vara anului 2025 a fost din nou martora modului în care comunitatea TikTok a modelat cultura muzicală globală, a animat videoclipurile estivale cu numeroase piese molipsitoare, a împărtășit momente virale spectaculoase și a descoperit atât artiști noi, cât și artiști consacrați.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21245