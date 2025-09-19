Ultimele zile de înscrieri la TikTok Ad Awards CE 2025

TikTok invită brandurile, agențiile și, pentru prima dată, ONG-urile — prin intermediul noii categorii Greatest Impact — care modelează cultura și generează impact pe platformă, să își înscrie proiectele până la termenul-limită de 24 septembrie.

După succesul de anul trecut, când juriul a premiat 32 de branduri din Polonia, România și Cehia, TikTok revine cu o nouă ediție dedicată celebrării campaniilor care îmbină creativitatea curajoasă cu rezultate de business măsurabile, toate construite cu o abordare TikTok-first.

Citeşte comunicatul integral la adresa: https://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21274