Vylor și Rainbow Crops colaborează pentru accelerarea dezvoltării unor noi caractere de porumb obținute prin editare genetică

Vylor, compania de semințe și genetică avansată care se va desprinde din Corteva la 1 octombrie 2026, și Rainbow Crops, o companie belgiană rezultată din VIB, au anunțat un parteneriat pentru dezvoltarea unor noi caractere la porumb folosind inteligența artificială (IA) și editarea genetică multiplex, o tehnologie care permite modificarea simultană a mai multor gene într-o celulă.

Prin această colaborare, cele două companii vor utiliza tehnologia Trait Foundry™, susținută de IA, dezvoltată de Rainbow Crops, pentru a accelera dezvoltarea de hibrizi de porumb mai rezistenți la fenomene meteorologice extreme, precum temperaturile ridicate, seceta și inundațiile. Platforma Rainbow Crops va completa expertiza de top a Vylor în domeniul editării genetice. Companiile estimează că acest parteneriat va permite dezvoltarea unor caractere agronomice complexe, care utilizează mai eficient resursele și inputurile agricole și care, în final, vor contribui la creșterea producțiilor și a profitabilității fermierilor.

„Capacitățile Rainbow Crops de editare genetică multiplex asistată de inteligență artificială ne vor permite să realizăm simultan sute de modificări genetice, validând în același timp performanța acestora atât în facilități moderne de fenotipare, cât și prin teste în câmp”, a declarat Mat Muller, cel care va conduce Vylor Edge, platforma de investiții a companiei Vylor. „Editarea genomică este pregătită să redefinească agricultura prin crearea unor plante capabile să facă față provocărilor actuale, inclusiv bolilor și fenomenelor meteorologice extreme. Acest parteneriat consolidează și mai mult poziția de lider a Vylor în acest domeniu emergent, valorificând tehnologia de ultimă generație a Rainbow Crops.”

Platforma Trait Foundry™ a Rainbow Crops combină inteligența artificială, editarea genomică multiplex, ameliorarea de precizie și fenotiparea automatizată (măsurarea de mare capacitate a caracteristicilor plantelor) pentru a proiecta, genera și valida genetică vegetală îmbunătățită mai rapid și mai precis decât metodele convenționale de ameliorare. Platforma este concepută pentru abordarea caracterelor controlate de multiple gene care interacționează între ele, precum toleranța la secetă și vigoarea plantelor.

„Primele noastre rezultate în cultura porumbului au reprezentat o validare importantă pentru Rainbow Crops și au demonstrat potențialul platformei Trait Foundry de a accelera dezvoltarea caracterelor complexe”, a declarat Giacomo Bastianelli, CEO și cofondator al Rainbow Crops. „Suntem încântați să colaborăm cu Vylor, un lider global în domeniul semințelor și geneticii avansate, pentru a explora noi oportunități de inovare în cultura porumbului.”

Această colaborare are loc într-un moment important pentru inovația vegetală în Europa, după adoptarea de către Parlamentul European, la 17 iunie 2026, a legislației care permite importul și cultivarea în Uniunea Europeană a plantelor dezvoltate prin editare genetică.

Prin platforma sa de investiții Corteva Catalyst, Corteva a participat recent la runda de finanțare seed de 9,7 milioane euro atrasă de Rainbow Crops. După separarea companiei, această investiție va deveni parte a portofoliului Vylor Edge.

Despre Vylor

Vylor este o companie de semințe și genetică avansată care, de mai bine de un secol, se concentrează pe furnizarea de inovații revoluționare pentru fermieri. Bazându-se pe unul dintre cele mai valoroase fonduri genetice din agricultură și pe biotehnologii transformatoare, Vylor își valorifică expertiza științifică pentru a oferi tehnologii de ultimă generație care ajută fermierii din întreaga lume să își crească producțiile. Prin expertiza sa în științe avansate, accesul puternic la piață și activitatea de licențiere aflată în extindere, Vylor creează valoare și generează creștere pentru fermieri, clienți și acționari, contribuind astfel la hrănirea populației. Mai multe informații pot fi găsite pe vylor.com.

Despre Rainbow Crops

Rainbow Crops este o companie agritech de nouă generație care dezvoltă varietăți de culturi performante și reziliente la schimbările climatice prin intermediul platformei sale proprietare Trait Foundry™. Prin integrarea editării genomice multiplex, a inteligenței artificiale, a ameliorării de precizie și a fenotipării automatizate, Rainbow Crops permite dezvoltarea sistematică a unor caractere agronomice complexe. Compania colaborează cu parteneri din domeniul producției de semințe și ameliorării plantelor pentru a avansa agricultura sustenabilă și securitatea alimentară globală. Înființată în 2025 ca spin-off al Centrului pentru Biologia Sistemelor Plantelor VIB-UGent, Rainbow Crops se bazează pe ani de cercetare susținută din fonduri publice și operează în cadrul infrastructurii avansate de cercetare VIB. Aflați mai multe pe www.rainbowcrops.com.