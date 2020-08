Coronavirus în lume LIVE UPDATE 13 mai: Franţa trece de 27.000 de decese / Noul bilanţ anunţat de oficialii italieni / Peste 80.000 de decese în SUA

Bilanţul epidemic a ajuns la 27.074 de morţi în Franţa, cu 83 de decese produse în ultimele 24 de ore, anunţă Direcţia Generală de Sănătate de la Paris, citată de cotidianul Le Figaro.

Potrivit datelor prezentate miercuri seară, în ultimele 24 de ore, în Franţa s-au înregistrat 83 de decese cauzate de coronavirus, astfel că numărul total ajunge la 27.074 de decese.

Bilanţul epidemiei de coronavirus a ajuns la 31.106 morţi în Italia, cu 195 de decese produse în ultimele 24 de ore, iar numărul total al persoanelor infectate a depăşit 222.000.

Serviciul italian de Protecţie Civilă a anunţat, miercuri seară, că bilanţul epidemic este de 31.106 morţi, iar numărul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate până acum a ajuns la 222.104.

Decesele din totale s-au dublat în Lima, capitala statului Peru şi s-au triplat în Manaus, Brazilia. În Guayaquil din Ecuador numărul deceselor este de cinci ori mai mare decât numărul obisnuit la acestă dată din an, informează The New York Times.

Rusia a trecut, marţi, pe locul al doilea în ceea ce priveşte numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus, după Statele Unite, arată cifrele Universităţii Johns Hopkins. În cursul zilei de marţi seara, Rusia a înregistrat 232.243 de cazuri confirmate de Covid-19 şi cel puţin 2.116 de persoane au murit din cauza virusului.

OMS se concentrează în acest moment pe 4 sau 5 tratamente promiţătoare. Organizaţia cu sediul la Geneva conduce iniţiativa globală pentru dezvoltarea de vaccinuri anti Covid-19. Tratamentele actuale doar limitează gravitatea sau durata bolii, dar nu o elimină.

Măsura va intra în vigoare vineri şi se va extinde pe toată durata stării de urgenţă. Spania urmează exemplul altor state europene care au implementat deja carantina pentru toţi cei care vor să intre în teritoriu. Cetăţenii spanioli trebuie să dovedească rezidenţa în Spania pentru a primi accesul în teritoriu.

Brazilia a depăşit marţi Germania la numărul de cazuri de coronavirus, în timp ce preşedintele Jair Bolsonaro doreşte redeschiderea sălilor de sport şi a saloanelor de înfrumuseţare, chiar dacă ţara sa devine un nou punct fierbinte al pandemiei, potrivit Reuters.

Numărul total al deceselor din Marea Britanie a atins cifra record de 40.000. Situaţia critică din regat i-a transformat pe britanici în „pacientul” Europei. Astfel, Marea Britanie a devansat Italia în topul negativ al deceselor survenite din cauza Covid-19.

Decesele cauzate de coronavirus în SUA au depşit pragul de 80.000 după ce aproape toate statele americane au luat măsuri pentru relaxarea măsurilor de izolare a populaţiei, potrivit Reuters.