Actor din Dawson’s Creek, diagnosticat cu cancer de colon

În vârstă de 47 de ani, Van Der Beek a declarat pentru revista People că a primit acest diagnostic recent şi că a început tratamentul.

„Am cancer de colon. M-am confruntat în privat cu acest diagnostic şi am luat măsuri pentru a-l trata”, a spus actorul. Van Der Beek a adăugat că este optimist şi că se simte bine în urma tratamentelor pe care le urmează.

Cancerul de colon este o afecţiune care apare în mucoasa colonului şi poate evolua dacă nu este tratată, potrivit Clinicii Cleveland. Bărbaţii sunt mai predispuşi la această boală decât femeile, iar creşterea numărului de controale preventive a redus rata mortalităţii prin depistarea timpurie.

Van Der Beek a devenit faimos în anii '90, interpretându-l pe Dawson Leery în „Dawson’s Creek” (1998-2003). De asemenea, a apărut în alte producţii cunoscute, inclusiv în show-ul de televiziune „Don’t Trust the B---- in Apartment 23”, dar şi în concursul de dans „Dancing with the Stars”.

Actorul continuă să lucreze, având în producţie două proiecte, inclusiv filmul original „Sidelined: The QB and Me”, care va fi lansat pe Tubi în noiembrie.