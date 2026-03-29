Cântăreața greacă Marinella a murit la 87 de ani

Spectacolul retrospectiv fusese conceput pentru a sărbători o carieră invidiabilă care a durat șapte decenii, dar a devenit, în cele din urmă, un adio trist pentru fanii săi, scrie Greek Reporter.

Colapsul dramatic s-a produs în timpul celei de-a treia melodii a serii, binecunoscuta „Cuvintele sunt inutile”, unul dintre cele mai mari hituri ale sale, și, în timp ce rostea versul „Doamne, ne-ai învățat cât să iubim”, a leșinat. După o perioadă lungă de spitalizare, s-a întors acasă, unde a murit liniștit sâmbătă, 28 martie 2026, a anunțat familia sa.

O stea se naște, într-o familie de refugiați

Marinella s-a născut Kyriaki Papadopoulou în Salonic pe 19 mai 1938, fiind cea mai mică dintre cei patru copii. Familia Papadopoulos era formată din refugiați din Pontus, care au ajuns în Grecia după o lungă ședere la Constantinopol. Locuiau într-un semi-demisol modest în centrul orașului.

Marinella a avut o viață dificilă, crescând în timpul ocupației germane și al războiului civil grec. Ca majoritatea copiilor din generația sa, a trebuit să se maturizeze rapid, deoarece viața ei era plină de dificultăți și lipsuri. Foamea și frigul erau la ordinea zilei pentru familia ei în acei ani.

În biografia sa Marinella: Nopți care s-au transformat în amiezi, scrisă de Giannis Xanthoulis, cântăreața greacă și-a lăudat tatăl pentru moralitatea și bunătatea sa. Ea a spus că tatăl său i-a transmis valori și principii precum hărnicia, independența și onestitatea. Mai important, nu a oprit-o niciodată să-și urmeze visul, știind că avea o înclinație artistică.

De mică, Kyriaki știa că s-a născut pentru a deveni actriță sau cântăreață. Când era copil, tatăl ei o așeza pe masa familiei ca să cânte pentru el. Ea a dezvăluit că tatăl său a fost primul ei fan. Cu adevărat, Marinella s-a născut artistă. La vârsta de cinci ani, a apărut în emisiunea de radio „Ora copiilor”, o emisiune urmărită cu sufletul la gură de toți copiii înainte de apariția televiziunii. Câțiva ani mai târziu, vocea ei promova magazinele de haine din Salonic, iar la șaptesprezece ani a apărut ca actriță într-unele dintre cele mai celebre trupe ale vremii, grupuri de actori și cântăreți care făceau turnee în Grecia, prezentând cântece și scenete teatrale.

Într-o seară, norocul (sau soarta) i-a arătat drumul spre microfon. Cântăreața trupei s-a îmbolnăvit, iar Kyriaki de șaptesprezece ani a fost rugată să o înlocuiască. De atunci, rolul ei a devenit acela de cântăreață a trupei și curând a început să cânte în cluburi de noapte.

Tânăra Kyriaki devine Marinella

Kyriaki, cunoscută și drept Kiki, avea optsprezece ani când a fost „botezată” Marinella. Era 1956 și cânta la clubul de noapte Panorama din Salonic, când cântărețul Tolis Harmas, care evolua și el în club, i-a dat numele de scenă Marinella, după un cântec pe care îl interpreta. I-a spus că nu va avea noroc pe scenă ca Kiki Papadopoulou.

Anul 1956 s-a dovedit a fi unul pivotal pentru tânăra cântăreață. Pe lângă noul nume de scenă, a întâlnit legendarul cântăreț grec Stelios Kazantzidis, care a ajutat-o să-și dezvolte cariera. Curând, cei doi au devenit cel mai faimos cuplu din Grecia. De asemenea, au format cel mai mare duet masculin-feminin din istoria muzicii populare grecești, neegalat până astăzi.

În 1957, a lansat primul său cântec pe disc, „Elenitsa, Nitsa” („Micuța Helen”). Până atunci, cuplul se mutase la Atena. Au cântat duete fără precedent pe scenă și pe discuri. Marinella și Kazantzidis au făcut turnee împreună în Statele Unite și Germania, de asemenea au apărut în filme, interpretând cântece ale celor mai prestigioși compozitori greci, precum Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis, Vassilis Tsitsanis, Giorgos Zambetas, Apostolos Kaldaras, Stavros Xarchakos și Christos Leontis.

Marinella-Kazantzidis au devenit cel mai comentat cuplu din Grecia, cunoscut atât pentru duetul cântărețesc, cât și pentru tumultoasa lor poveste de dragoste. Cei care i-au cunoscut susțineau că Kazantzidis era extrem de gelos pe ea, așa cum Marinella a recunoscut ulterior. Cei doi s-au căsătorit în 1964, dar au divorțat doi ani mai târziu, personalitățile lor fiind prea volatile pentru a continua viața împreună.

Marinella a spus că îi datorează mult primului soț, deoarece acesta i-a predat multe despre cum să-și folosească vocea, dar și despre claritatea frazării și ortofonie.