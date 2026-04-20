„Carmen” – între datorie și pasiune: prăbușirea unui destin, pe scena Operei Naționale București

Miercuri, 22 aprilie, și joi, 23 aprilie, de la ora 18:30, scena Operei Naționale București va găzdui spectacolul „Carmen”, cu un libret adaptat după nuvela lui Prosper Mérimée. Descoperiți opera „Carmen”, zbuciumul ființei umane prins între dragoste și ură, între speranță și deznădejde, acompaniat de schimbarea peisajelor sufletelor, aducând cu sine culoarea locală, strălucitoare, la Opera Națională București.
Ciprian Demeter
20 apr. 2026, 18:50, Cultură-Media

În dragoste și în război orice este permis! Chiar este permis orice? Și atunci ce este dragostea? O joacă, un capriciu, gelozie, furie, ură, nesăbuință, nebunie? Să fie disperare căutând să păstrezi cu ultimele puteri ceea ce a mai rămas din ceea ce a fost? Să fie slăbiciune lăsându-te pradă capriciilor, bănuielilor, jocului meschin?

Și dacă este un joc meschin, mai este dragoste?  Îți este permis să cânți și să dansezi cu toată forța și pasiunea, așa cum doar tu știi, dar nu de unul singur, îți este permis, să zâmbești, să crezi, să taci, să vorbești, să asculți, să alini, să ai încredere și să primești la rândul tău toate acestea. Îți este permis, chiar după ce creezi, să distrugi? Îți este permis să zbori… Și dacă în timpul acestui zbor ceva din toate acestea se pierde, ești liber să pleci, ești liber să devii altul, ești liber să crezi în alte idealuri, ești liber să fii tu însuți – ești liber să fii liber, de celălalt? Este permisă chiar și moartea?

Opera „Carmen” de Georges Bizet surprinde ciocnirea devastatoare dintre dorință și datorie: Don José, prins între inocența trecutului și magnetismul nestăvilit al lui Carmen, își abandonează identitatea pentru o iubire care promite libertate, dar cere totul. Într-o lume a pasiunilor extreme, Carmen trăiește fără compromisuri, refuzând să fie posedată, în timp ce Don José se prăbușește într-o obsesie care îi consumă rațiunea. Destinele lor se înlănțuie într-un dans fatal, unde fiecare alegere îi apropie inevitabil de moarte.

Bine și rău, avânt și decădere, fericire și nebunie, dragoste și ură, viață și moarte. DUALITATE – ai mai putea fi același după ce îți ucizi iubirea? Ai mai putea iubi? Te-ai mai putea iubi chiar și pe tine?

  • Regie artistică și light design: Ada Lupu Hausvater
  • Scenografie: Helmut Stürmer
  • Costume: Corina Grămoșteanu
  • Coregrafie: Flavia Giurgiu
  • Asistent dirijor: Mircea Pădurariu
  • Asistent de regie: Alexandru Nagy
  • Asistent de coregrafie: Alexandra Gavrilescu
  • Asistent scenografie costume și decor: Dariana Pau
  • Dirijori cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser
  • Dirijor cor copii: Smaranda Morgovan
  • Dirijor: Ciprian Teodorașcu
  • Distribuția: Carmen: Mihaela Ișpan/Sorana Negrea; Don José: Liviu Indricău/Lucian Corchiș; Micaela: Diana Rad – invitată/Andreea Bucur; Escamillo: Alexandru Constantin; Frasquita: Andreea Guriță Novac; Mercedes: Sidonia Nica; Le Dancaïre: Andrei Lazăr; Le Remendado: Ciprian Pahonea/Ioan Coca; Zuniga: Alexandru Matei; Moralès; Florin Simionca
  • Cu participarea Orchestrei, Corului, Ansamblului de Balet și a Corului de Copii ale Operei Naționale București.

Iubirea absolută, trăită fără limite, devine o forță care nu eliberează, ci distruge tot ce atinge. Miercuri, 22 aprilie, și joi, 23 aprilie, de la ora 18:30, găsiți posibile răspunsuri în opera „Carmen”, la Opera Națională București.

