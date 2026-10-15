Cărțile lui Sally Rooney nu vor mai fi vândute în Marea Britanie din cauza sprijinului său pentru Palestine Action

Cărțile scriitoarei irlandeze Sally Rooney nu vor mai fi vândute în Marea Britanie, după ce autoarea a anunțat că intenționează să folosească drepturile de autor pentru a sprijini gruparea pro-palestiniană „Palestine Action”, scrie Reuters.

Gruparea este interzisă și clasificată drept organizație teroristă de autoritățile britanice. Decizia a fost anunțată miercuri de scriitoare și de editura sa.

Sally Rooney este cunoscută la nivel internațional pentru romanele „Normal People” și „Conversations with Friends”, care s-au bucurat de un succes extrem de mare.

Autoarea și-a exprimat public sprijinul pentru gruparea „Palestine Action”, inclusiv după ce guvernul britanic a interzis-o anul trecut, în baza legislației antiteroriste.

Rooney a declarat înainte, într-o mărturie depusă la Înalta Curte din Londra în sprijinul unei acțiuni în justiție împotriva interdicției impuse grupării Palestine Action, că planurile sale ar putea duce la retragerea cărților sale de la vânzare în Marea Britanie.

Editura sa, Faber, a declarat miercuri că a convenit cu Rooney ca „operele sale să nu mai poată fi furnizate în Regatul Unit, în niciun format”, deși acestea vor fi vândute în continuare în alte părți.

„Legislația actuală din Regatul Unit a creat o situație în care Faber nu poate transfera către Sally Rooney veniturile obținute în Marea Britanie din vânzarea operelor sale”, a transmis editura Faber într-un comunicat.

„Pentru o editură, a vinde opera unui scriitor fără a putea, în același timp, să-i vireze veniturile cuvenite este o situație inacceptabilă”, a precizat Faber.

Rooney a declarat într-un comunicat: „Am depus toate eforturile pentru a fi sincer față de public cu privire la convingerile și intențiile mele și sunt pe deplin pregătit să accept consecințele.”

Interdicția impusă grupării Palestine Action, contestată în instanță

Gruparea „Palestine Action” a vizat tot mai des companii din industria de apărare care au legături cu Israelul. Organizația a fost interzisă la scurt timp după ce membri ai săi au pătruns fără autorizație, în iunie 2025, în baza aeriană Brize Norton a Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF).

Anul trecut, cofondatoarea grupării, Huda Ammori, a contestat în instanță interdicția.

În luna februarie, Înalta Curte a pronunțat o hotărâre în favoarea sa, însă decizia a fost anulată în iunie de Curtea de Apel.

Curtea Supremă urmează să analizeze luna viitoare un recurs în acest caz.

Între timp, peste 3.000 de persoane au fost arestate după ce au afișat pancarte în sprijinul grupării „Palestine Action”. Interzicerea organizației a fost criticată de mai multe grupuri care apără libertățile civile.