Cele două testamente secrete ale lui Armani au fost deschise / Ce se întâmplă cu averea sa

Giorgio Armani a lăsat două testamente în formă secretă, scrise de mână și puse într-un plic sigilat, relatează agenția italiană de știri ANSA.

Primul este datat 15 martie, iar al doilea este datat 5 aprilie. Cele două documente au fost deschise de notarul Elena Terenghi, pe 9 septembrie, informație obținută de ANSA din arhiva notarială din Milano.

Conținutul acestor testamente este necunoscut.

Nu are copii, ceea ce ușurează traseul moștenirii

Designerul, cunoscut pentru pedanteria lui, și-a gestionat cu grijă moștenirea.

Între martie și aprilie, a depus două testamente, al căror conținut era până de curând cunoscut doar de el. Intenția sa era să încredințeze viitorul grupului celor mai apropiați, atribuind un rol-cheie Fundației Armani, creată în urmă cu un deceniu împreună cu partenerul și mâna sa dreaptă a de multă vreme, Leo Dell’Orco, și bancherul Irving Bellotti de la Rotschild Italia.

Designerul nu are copii și, prin urmare, a putut împărți moștenirea fără partea obligatorie pe care legea o rezervă de obicei rudelor apropiate, în special soției și copiilor.

Cine sunt moștenitorii lui Armani

Bunurile și grupul vor fi, așadar, moștenite de cei trei nepoți ai săi: Silvana și Roberta, fiicele fratelui său, Sergio, care a murit cu ceva timp în urmă, și Andrea Camerana, fiul surorii sale Rosanna, precum și al lui Dell’Orco.

Nu este vorba doar de 99,9% din grupul de modă, ci și de un portofoliu imobiliar care include, printre altele, vila de pe Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi, unde se află clubul La Capannina, recent achiziționat, casa de pe Via Borgonuovo, Villa Rosa din zona Oltrepo Pavese și alte reședințe din St. Moritz, Paris și St. Tropez.

Ca să nu mai vorbim de operele de artă, care vor fi și ele împărțite între moștenitori.

În cele din urmă, există speculații că ar putea exista testamente ale unor persoane apropiate lui Armani de la începutul carierei sale, care au lucrat cu el și pentru el și poate chiar pentru organizații caritabile sau cauze sociale.