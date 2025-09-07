Giorgio Armani va fi înmormântat luni într-o ceremonie privată

Designerul italian Giorgio Armani, care a murit joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază într-o ceremonie privată, la care va participa doar familia, într-un sat din nordul Italiei, relatează AFP.

„Funeraliile private ale lui Giorgio Armani vor avea loc în mica biserică San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ 100 km sud de Milano, a precizat duminică Asociaţia Castelelor Ducatului de Parma, Piacenza şi Pontremoli.

Designerul obișnuia să vină frecvent în această comună, unde se află și mormântul mamei sale.

Împrejurimile vor fi închise „din raţiuni de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30 (13:30 GMT)”, a mai transmis asociația pe pagina sa de Facebook.

Magazinele grupului Armani vor fi închise luni începând cu ora 15:00 până la sfârșitul zilei, în semn de doliu pentru acesta.

Mii de oameni au venit duminică la capela Teatrului Armani din Milano, unde sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui creator de modă fusese depus sâmbătă.

Printre personalitățile care au dorit să-i aducă un ultim omagiu s-au numărat fostul premier Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele FC Napoli, Aurelio De Laurentiis, și designerul italian Donatella Versace.