Cine este Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarhul Ecumenic

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarhul Ecumenic se află în România pentru a 11 oară și, de această dată, ia parte la slujba Liturghiei și la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I s-a născut la 29 februarie 1940, pe insula Imros, în Turcia (teritoriu turcesc, locuit în majoritate de creștin ortodocși), sub numele de Dimitrios Arhontonis.

A studiat la Școala Teologică Patriarhală de la Halki (Istanbul), iar, pentru doctorat, s-a specializat în drept canonic la Institutul Pontifical Oriental „Gregorianum” din Roma, având stagii de studii în Elveți și Germania, potrivit Basilica.ro.

Alegerea noului nume

Sanctitatea Sa Bartolomeu I a fost hirotonit diacon pe 13 august 1961, apoi preot pe 19 octombrie 1969. În 1973, a devenit Mitropolit al Filadelfiei (Alașehir), iar în 1990 – Mitropolit al Calcedonului.

Este Patriarh Ecumenic al Constantiniopolului de la 22 octombrie 1991, al 270-lea. A fost întronizat la 2 noiembrie 1991.

Așa cum este tradiția în rândul clerului orthodox, numele de călugărie „Bartolomeu” l-a primit atunci când a fost hirotonit diacon.

Această alegere a noului nume marchează o schimbare spiritual, o asumare a unei noi misiuni în viața bisericească. Prin alegerea noului nume, Dimitrios Arhontonis devenea „Bartholomeu”, continuând symbolic linia apostolică și tradiția Bisericii.

„Fiul celui cu pământ arat”

Etimologic, numele „Bartholomeu” vine din aramaică și înseamnă „fiul lui Talmai”, sau „fiul celui cu pământ arat” – „bar” – „fiul” (în aramaică) + „Talmai” (cel cu pământ arat” sau „cel cu șanț” – din ebraicul „telem”).

În mandatul său patriarhal, Bartolomeu I a pus accent pe dialogul ecumenic și inter-religios, între ortodocși și catolici, dar și cu alte confesiuni.

Patriarhul Bartolomeu s-a implicat activ în politici de protecție a mediului, în coordonarea de sinaxe pan-ortodoxe, cu accent pe autonomia bisericilor locale și consolidarea relațiilor între patriarhate.

Patriarhul Bartolomeu este pentru a 11-a oară în România

În toamna anului 2018, Patriarhul Bartolomeu a participat la sfințirea picturii în mosaic a Catedralei Naționale din București, împreună cu Patriarhul Daniel.

Prezența sa la București în 2025 este deosebit de important. Ea marchează unitatea și comuniunea frățească dintre Patriarhia Română și Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol și reafirmă rolul de vitală importanță al României în spațiul orthodox European, valoarea liturgică, culturală și identitatră a acestor momente.